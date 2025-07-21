Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
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Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
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Manisa'nın Salihli ilçesinin tarihi mahallelerinden Kemer ve Kale'de yaşayan kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Büyük ilgi gören gecede şalvarını giyen kadınlar, eğlenceye koştu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Kemer ve Kale mahallerinde kadınlar, şalvar gecesi düzenledi.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

HEPSİ BİR ÖRNEK GİYİNDİ

Kemer Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde, renkli görüntüler oluştu. Geceye katılan kadınlar hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattı.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

"ÇOK EĞLENDİK"

Tarihi Kemer Mahallesi'nin 650 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan mahalle muhtar azası İrem Can, 2 aylık bir çalışmanın ardından şalvar gecesini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğe katılan Betül Sever ise "Bugün burada çok eğlendik" dedi.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

"KEYİFLİ BİR AKŞAMDI"

Rahime Akcan da "Bugün buraya şalvarımızı giyip geldik. Köyümüz Kemer'de yıllardır gelenek olarak şalvar giyeriz. Köylü kadınlarımız şalvarı bırakmıştı. Fakat şalvar gecesinde tekrar şalvar giyip, eğlendik. Keyifli bir akşamdı, umarım devamı gelir" diye konuştu.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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