Profesyonel Şef Kayhan Tarhan, genç şef adaylarına rehberlik edecek

2004 yılında aşçılığa İstanbul Koşuyolu'ndaki Rozario Costa'da başlayan Kayhan Tarhan, geçen 21 yıl içinde Türkiye ve Kıbrıs'ta birçok prestijli restoranda görev aldı. Mezzaluna, Backhaus, Dex Talas ve Marna gibi önemli restoranlarda mutfak şefliği yapan Tarhan, aynı zamanda Üsküdar'da açtığı üç katlı geleneksel restoranı Beykonağı Sofrası ile Osmanlı ve Türk mutfağına özgün yorumlar getirdi.

FARKLI MUTFAKLARDAN DERİNLEŞEN TECRÜBE

İtalyan ve Fransız mutfaklarında uzmanlaşan Tarhan, Türkiye'deki tecrübesini Kıbrıs ve Bodrum gibi gastronomi merkezlerinde de sürdürdü. 15'e yakın markaya menü danışmanlığı yapan deneyimli şef, bu süreçte reçete oluşturma, maliyet analizi, ekip eğitimi ve mutfak yönetimi gibi alanlarda katkı sağladı.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MUTFAKLA BULUŞTU

2004 yılında Koşuyolu'nda "Rozier Yok Usta" isimli bir İtalyan restoranda meslek hayatına adım atan Tarhan, 2015 yılında sağlıklı mutfak alanında uluslararası hizmetler sunan ve bu alanda öncü olan TheLifeCo şirketinin alt markası SafKitchen ile yollarını kesiştirdi. TheLifeCo çatısı altında raw-vegan beslenme, ketojenik mutfak ve fonksiyonel tarifler üzerine çalışmalar yaparak birçok başarılı reçete geliştiren Tarhan, sağlıklı gastronomiye görsel bir bakış açısı kazandırdı ve edindiği bilgi birikimini Healin Restaurant'ta genel müdürlük yaparak profesyonel düzeye taşıdı.

Sağlıklı beslenmenin yalnızca moda değil, bilimsel verilerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Tarhan, reçetelerinde gıda güvenliği, kalori dengesi ve besin değeri gibi unsurlara da öncelik veriyor.

AKADEMİK ALANDA DA ETKİLİ BİR İSİM

Tarhan'ın eğitimcilik kariyeri 2017 yılında Üsküdar İMKB Kız Meslek Lisesi'nde başladı. Ardından Kocaeli Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde gastronomi bölümü öğrencilerine; et işleme teknikleri, füzyon mutfak, moleküler gastronomi ve sağlıklı beslenme üzerine dersler verdi.

EKRANLARDA VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE DE AKTİF

Tarhan, Beyaz TV, Kanal 7 ve TV4 gibi televizyon kanallarında yer alarak mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıttı. Ayrıca, 2019 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde organize ettiği "Turizmin Öncüleri" projesini çölyak farkındalık paneliyle birleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Etkinlik, yerel yönetimlerden ve akademik çevrelerden büyük destek aldı.

BİLGİ VE DENEYİM ŞİMDİ GENÇ ŞEFLERLE BULUŞUYOR

İstanbul Gastronomi Merkezi'nde eğitmen şef olarak göreve başlayan Kayhan Tarhan, mesleki bilgi birikimini ve saha tecrübesini genç kuşak şef adaylarına aktarmayı hedefliyor. "Gelenekten kopmadan, modern mutfağı yakalayarak bilgiyi geleceğe taşımak istiyorum" diyen Tarhan, eğitimcilik misyonunu hem sektörel gelişim hem de toplumsal fayda odaklı sürdürüyor.