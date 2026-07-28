Haberler

Anlaşıldığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Salah için jet hızında açıklama

Anlaşıldığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Salah için jet hızında açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah ile anlaşmaya varıldığı şeklinde çıkan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah ile anlaşmaya varıldığına dair çıkan iddialara jet hızında cevap verdi. 

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SALAH İDDİALARINA RET

Konuyla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, Salah transferi hakkında çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve oyuncu tarafı ile anlaşıldığı şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sports Digitale'deki habere göre; Beşiktaş'ın masadan kalkmasının ardından Trabzonspor'un Salah için devreye girdiği ve oyuncu tarafı ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. 

GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI

Liverpool ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Salah, geçen sezon çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
Haberler.com
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı

Elden ele dolaşan görüntü! Verdiği tepki milyonları duygulandırdı
Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası

Çağla Şıkel'i duygulandıran çocukluk hatırası
Adana'da kuşlarına bakarken damdan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kuşlara bakmak için çıktığı damdan düşen 12 yaşındaki Oğuzhan öldü
Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü

Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Sonrası daha da bomba