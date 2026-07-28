Anlaşıldığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Salah için jet hızında açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah ile anlaşmaya varıldığına dair çıkan iddialara jet hızında cevap verdi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SALAH İDDİALARINA RET

Konuyla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, Salah transferi hakkında çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve oyuncu tarafı ile anlaşıldığı şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sports Digitale'deki habere göre; Beşiktaş'ın masadan kalkmasının ardından Trabzonspor'un Salah için devreye girdiği ve oyuncu tarafı ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI

Liverpool ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Salah, geçen sezon çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.