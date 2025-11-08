Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını açıkladı. Müftülüğün bu kararına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal tepki gösterdi.

"KİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN?"

Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" dedi.

Uysal, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" öne sürdü.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Akademisyenin sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen eleştirilerin ardından Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaştığı gönderiyi hesabından sildi.

AHMET UYSAL KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Uysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'nın Güney Illinois Üniversitesi'nde almıştır. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Uysal'ın Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı ve Toplumsal Hareketler Sosyolojisi başlıklı iki kitabı yayımlanmıştır.

İran Araştırmaları Merkezi'nin (İRAM) kurucu başkanlığını yapan Uysal hâlihazırda Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ORSAM) başkanlığını yürüten Uysal İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir.