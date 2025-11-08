Haberler

Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını duyurdu. Müftülüğün kararı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal'ı rahatsız etti. Uysal, "Atatürk'ün İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalıştığını" öne sürdü. Paylaşımı tepki çeken akademisyen daha sonra sildi.

  • Kocaeli Müftülüğü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını açıkladı.
  • Prof. Dr. Ahmet Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün bu kararını sosyal medyada eleştirdi ve paylaşımını tepkiler üzerine sildi.

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını açıkladı. Müftülüğün bu kararına İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal tepki gösterdi.

"KİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN?"

Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" dedi.

Uysal, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" öne sürdü.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Akademisyenin sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen eleştirilerin ardından Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaştığı gönderiyi hesabından sildi.

Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

AHMET UYSAL KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Uysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'nın Güney Illinois Üniversitesi'nde almıştır. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Uysal'ın Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı ve Toplumsal Hareketler Sosyolojisi başlıklı iki kitabı yayımlanmıştır.

İran Araştırmaları Merkezi'nin (İRAM) kurucu başkanlığını yapan Uysal hâlihazırda Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ORSAM) başkanlığını yürüten Uysal İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (27)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp’nin Türk toplumuna verdiği zararlar işte bunlar Türkiye Cumhuriyeti kurucusundan nefret ettirmeye çalışıyorlar

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme178
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemra Yucel:

eskiden de sevmediğimiz birini neden akp ye bağlıyorsun sğr.biz yunanlıları sevmiyoruz sen Yunansan Yunan aşığıysan bize ne

yanıt28
yanıt16
Haber YorumlarıDieffen:

bu dayatmadan nefrett erriği için AK partiye oy verdiler

yanıt15
yanıt5
Haber YorumlarıOsmanlı:

doğru söylemiş kimmiş o mal mevlidini okutmaya kalkmış.

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme102
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

İsminin @mına koyayım

yanıt24
yanıt38
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Gerici Osmanlı isteyen tayfa bunlar

yanıt7
yanıt31
Haber YorumlarıBekir Soysal:

Adam doğru yazmış alınmaya gerek yok,dinle hiç alakası yokmuş,küfür de sahibine yakışır.

yanıt7
yanıt6
Haber Yorumlarıserdar sabah:

Savaş Öztürk … gerici ve dünyaya hükmeden bir devlet olabilir mi. Yalan tarihin ürünüsün

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıReşat GALİP:

insanmısınız la sizzz

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Atatürk’e saygı duruşu yapılır 1 dakika yetmez 1 saat bile olur ancak Mevlüt falan bunlara gerek yok

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Erdoğan imzaladı! AK Parti'de 5 kritik atama
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu

Geriye demir yığını kaldı! Kahreden kazada koca bir aile yok oldu
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

Erdoğan imzaladı! AK Parti'de 5 kritik atama
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.