Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar, emniyetin çeşitli birimlerinde görevlendirildi.

ÇOCUKLARA TELSİZLERDEN ANONS YAPTIRILDI

Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin üniformaları giydirilen çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için telsizlerden anons yaptırıldı.

"SİZLER BİZİM EN KIYMETLİ GELECEĞİMİZSİNİZ"

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gülüşleriyle dünyamızı aydınlatan tüm çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizler bizim en kıymetli geleceğimizsiniz" notuyla paylaşılan klip beğeni topladı.