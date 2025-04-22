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Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında polis üniforması giyen çocukları çeşitli birimlerde görevlendirerek, çektiği klip renkli görüntüler oluşturdu. Telsizden anons yaptırılan çocuklar bayramın coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar, emniyetin çeşitli birimlerinde görevlendirildi.

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

ÇOCUKLARA TELSİZLERDEN ANONS YAPTIRILDI

Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin üniformaları giydirilen çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için telsizlerden anons yaptırıldı.

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

"SİZLER BİZİM EN KIYMETLİ GELECEĞİMİZSİNİZ"

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gülüşleriyle dünyamızı aydınlatan tüm çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sizler bizim en kıymetli geleceğimizsiniz" notuyla paylaşılan klip beğeni topladı.

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi

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Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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