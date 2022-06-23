Ormana giden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı! Böylesini ilk defa gördüler - Haberler

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Ormana giden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı! Böylesini ilk defa gördüler

Haberler.com - Zehra Yaşık - Yaşam
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Amerika Florida'da bulunan Picayune Strand State ormanında 5 metre uzunluğunda 97 kilo ağırlığında karnında 122 yumurta ile dev bir piton yılanı bulundu. Yılanın şu ana kadar eyalet sınırları içinde bulunan en büyük yılan olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların bulduğu yılan çok ağır olduğu için üç kişi tarafından laboratuvara taşınabildi.

Ormana giden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı! Böylesini ilk defa gördüler

National Geographic'in yazarı Douglas Main, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, yılanın ağırlık ve uzunluğundan dolayı inanılmaz olduğunu ve yılanın çoğu çok insandan daha uzun ağır olduğunu söyledi.

Ormana giden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı! Böylesini ilk defa gördüler

Geçen Kasım ayında yakalanan yılan ötenazi ile öldürüldükten sonra dondurucuya koyuldu. Nisan ayında Rebecca Dzombak, araştırmacıların yaptığı otopsiyi izlemek için laboratuvara gitti.

Ormana giden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı! Böylesini ilk defa gördüler

Dondurucudan çıkarılan yılanın cesedi 48 saat içinde çözüldü.

Ormana giden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı! Böylesini ilk defa gördüler

Yılanın karnını açtıktan sonra 122 yumurta bulan araştırmacılar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araştırmacılar ayrıca yılanın karnında beyaz bir geyiğe ait parçalar buldu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

KARGOCU:

Hayvanın ne suçu varmışta öldürmüşler?

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