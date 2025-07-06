Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı

Ödemiş'te geçen çarşamba günü çıkan orman yangını bölgede birçok eve ve ağaca zarar verdi. Geniş bir coğrafyada, araziler küle döndü. Köseler Mahallesi'nde bulunan bir bahçe ise zarar görmeden kurtuldu.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Hektarlarca dönüm ağacın yandığı alanda çiftçi Ahmet Türk'e ait zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 5 dönümün alevlerden etkilenmediği görüldü.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Çevresi tamamen siyaha bürünen dağlık alanın ortasında kalan bahçe, toprağın sürülmesinin ve otlarının temizlenmesinin yangına karşı ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.