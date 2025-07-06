Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı

Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı
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İzmir Ödemiş'te geçen çarşamba çıkan ve ağır tahribata neden olan yangında, çiftçi Ahmet Türk'e ait zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönümlük alan alevlerden etkilenmedi. Dağlık alanın ortasında kalan bahçe, toprağın sürülmesinin ve otlarının temizlenmesinin yangına karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Ödemiş'te geçen çarşamba günü çıkan orman yangını bölgede birçok eve ve ağaca zarar verdi. Geniş bir coğrafyada, araziler küle döndü. Köseler Mahallesi'nde bulunan bir bahçe ise zarar görmeden kurtuldu.

Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı

5 DÖNÜMLÜK ALAN ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Hektarlarca dönüm ağacın yandığı alanda çiftçi Ahmet Türk'e ait zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 5 dönümün alevlerden etkilenmediği görüldü.

Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Çevresi tamamen siyaha bürünen dağlık alanın ortasında kalan bahçe, toprağın sürülmesinin ve otlarının temizlenmesinin yangına karşı ne kadar etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ödemiş'te şaşırtan görüntü! Bir tek Ahmet Türk'ün arsası yanmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

AKIL VE BECERI BAŠKA BISEY, ISTE ISPATI !

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Haber YorumlarıMEHMET KERİM:

23 senedir aklı başında kalan tek kişi

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Her şeyi dine bağlayan 60 milyon seçmenin olduğu bir ülkede değişim ve yenilik beklemeyin. Siyasetçiler dini kullanmaya devam

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Haber YorumlarıNeferoglu:

Müslüman demek tedbir alan herseyi kendi başına bırakmayanlar.

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıDamla Kara:

müslüman adammış dini kuvvetli yanmamış ibretlik ajsjsj

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