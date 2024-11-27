Özel mülkü belediye tarafından harap edilen iş insanı, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı

New World yöneticisi ve modacı Hacere Orhan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Orhan, Gaziosmanpaşa'da belediye ekipleri tarafından 700 kişilik düğün öncesi dozerlerle özel mülküne girilerek harap edilmesi sonucu yaşadığı mağduriyeti ilk kez anlattı.

"ÖNCE İZİN VERİP SONRA TUTANAK TUTTURDULAR"

Kendilerine çok kısa bir zaman içinde burayı boşaltmaları gerektiğinin söylendiğini ve konuyu mahkeme taşıdıklarını ifade eden Orhan, "Defalarca en azından davetiyeleri basılmış insanlar için belirli saatte açıp belirli saatte kapalım dedik. Bir tanesine zoraki izin verdiler. Sonra yine de zabıtaları gönderip tutanak tutturdular. Bir hafta sonraki düğünde ise hayal etmediğim bir 24 saat geçirdim." dedi.

"DÜĞÜNE 5 SAAT KALA DOZERLERLE MEKANI BASTILAR"

Düğün sahiplerinin kendisine belediye başkanından izin aldıklarını söylediğini aktaran Orhan, "Düğüne 5 saat kala bir baktık ki dozerlerle beraber düğünün giriş kapısına taşlar koydular. Hep birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gittik. Belediye başkanına saatlerce yalvardım üç saat mühlet verin diye. 'Ruhsatsız iş yapıyorsunuz oradan çıkmak zorundasınız. Kesinlikle olmaz.' dediler. Aileye, 'Kusura bakmayın. Şu anda siz de görüyorsunuz sizin üzerinizden bana mobbing uyguluyor' dedim." ifadelerini kullandı.

"SALONU BİR SAATTE 750 KİŞİYE HAZIR HALE GETİRDİK"

Ardından belediye başkanının düğünü yapmaya izin verdiğini aktaran Orhan, "Mekana gittiğimde düğün sahipleri 'Zabıta nerede? Taşları kaldırmadılar' dedi. Ben de dedim ki; siz buna inandınız mı? Verilen hiçbir söz hiçbir zaman yerine getirilmedi. Ben bu mührü açamam." diye konuştu. Düğün sahiplerinin "Bize söz verdiler" diyerek mührü açıp içeri girdiklerini belirten Orhan, "O saatten sonra şayet ben onlara hizmet vermeseydim gerçekten bir cinayet çıkardı. 20 garson çalıştıracağım yerde 65 garson çalıştırdım. Bir saatin içinde salonu 750 kişiye hazır hale getirdik. Biz içeride ağlayarak saati 02.30 yaptık." dedi.

"DOZERİN ALTINA KENDİMİ ATTIM"

Eve döner dönmez gelen telefonla yeniden mekana gittiğini belirten Orhan, belediye ekiplerinin dozerlerle yolu kazdığını söyledi. Orhan, "Dozerin mekanı kırması hiç önemli değil. Yollarını kazdığını görünce ben insanlığımı kaybettim. Dozerin altına kendimi attım." şeklinde konuştu.

"TEHDİT ALTINDAYIM"

Her gün çok sayıda telefon ve tehdit aldığını ifade eden Orhan, "Ben şu anda tehdit altındayım. Yarın bir gün benim çok farklı bir haberimi duymuş olabilirsiniz." dedi.

"VADETTİĞİMİZ SÖZLEŞMELER BİTSİN"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nın konuya ilişkin yazdığı açıklamada adının geçmesine anlam veremediğini söyleyen Orhan, yetkililere seslenerek şöyle konuştu:

"Devlet büyüklerim, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sayın belediye başkanım bu süreci beraber yürütelim. Biz isteseniz de orada durmayacağız. Yeter ki vadettiğimiz sözleşmeler bitsin. Kimsenin hayalleri hüsran olmasın."