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Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

Yaşam Haberleri

Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar, delikli taştan geçmek için yoğunluk oluşturdu. Halk arasında, delikli taştan geçenlerin günahsız olduklarına inanılıyor.

Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye'nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen vatandaşlar, mekanları ziyaret ederek dua ediyor.

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

DELİKLİ TAŞTAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Çilehane mevkiinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

"GEÇEMEYENLER ADAK ADAYIP BİR DAHA DENİYOR"

Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi'nden geldiğini belirterek, "Halk arasındaki inanca göre, buradaki delikli taştan geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanların geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu.

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Yaşam

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Hacıbektaş Nevşehir Yaşam Haberler

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Yorumlar (12)

Tevfik Karaosman:

Bu demek oluyorki bütün gbeklilerin günahı çok göbeği olanlar hemen eritin Mevlân ıslah eylesin sizi inşallah

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corci:

abla sen zorlama istersen kayayı kıracaksın

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cemil karaca :

Ülkede o kadar dinsiz varki o kadar gavur varki burda bile kendilerini belli ediyorlar elbet ölüm var bakalım o zaman onları kim kurtaracak .

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