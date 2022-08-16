Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye'nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen vatandaşlar, mekanları ziyaret ederek dua ediyor.

DELİKLİ TAŞTAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Çilehane mevkiinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.

"GEÇEMEYENLER ADAK ADAYIP BİR DAHA DENİYOR"

Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi'nden geldiğini belirterek, "Halk arasındaki inanca göre, buradaki delikli taştan geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanların geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu.