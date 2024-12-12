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Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

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Bir zamanlar küçük bir kız olan bu genç kadın, büyüyüp Türkiye'nin güzeli oldu. Kendi hikayesi ile 'nereden nereye' dedirten bu genç kadın, güzelliği ile herkesi büyülüyor. Kendi başarısı ile herkese ilham veriyor ve genç kızlara rol model oluyor. Bu başarı hikayesini kaçırmayın.

Şimdilerde eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demekten kendini alamıyor.

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

2019'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

TÜRKİYE GÜZELİ OLUP ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

1993 doğumlu olan Amine Gülşe, Miss Turkey 2014 tacını takarak ülkemizi Miss World 2014 yarışmasında temsil etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, zaman zaman çocukluk fotoğrafını da paylaşıyor. Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "O zamandan belliymiş ne kadar güzel olacağı" şeklinde yorumlar yapıyor.

İşte Amine Gülşe'nin çocukluk halleri;

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıASar Gnc:

Para bir insani bukadarmi yakisikli gösteirir insanin gözüne ya, güzelim kiza yazik oldu. hic yakisiyormu su herif yanina? zengin olmasaydi amineyi rüyasinda bile göremezdi

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Haber YorumlarıASar Gnc:

basarimi ?ne basarisi? Ben bir basarisini görmedim. güzelligini kullanip para icin bu herifle evlenen biri sadece

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Haber YorumlarıASar Gnc:

basari derken? Allahin verdigi güzellik olmasaydi Amine suan kimdi? nerdeydi? akliyla biyerlere gelmedi bu kiz. mesut size parami veriyorda böyle sacma haberler yapiyorsunuz??

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Dünün en önemli şeyiymiş gib, Güzellik, cesur kıyafet çıplaklık, orasını açtı burasını frikik verdi. Abi dünyada insanlıkta yaşamda daha önemli daha acil daha insancıl beklentielrimiz var . siz frikik verdi güzelik cart curt yazıyorsunuz.

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