Nereden nereye! Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu

Şimdilerde eski futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demekten kendini alamıyor.

2019'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini iki kız çocuğu ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu bir aile tablosu çiziyor.

TÜRKİYE GÜZELİ OLUP ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

1993 doğumlu olan Amine Gülşe, Miss Turkey 2014 tacını takarak ülkemizi Miss World 2014 yarışmasında temsil etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, zaman zaman çocukluk fotoğrafını da paylaşıyor. Amine Gülşe'nin çocukluk fotoğrafını görenler "O zamandan belliymiş ne kadar güzel olacağı" şeklinde yorumlar yapıyor.

İşte Amine Gülşe'nin çocukluk halleri;