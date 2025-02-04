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Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

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Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ederken 15 dakikada bir deprem oluyor. Sarsıntılardan Türkiye'nin nasıl etkileneceği merak edilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olun" uyarısında bulundu. Görür, Muğla ve Aydın'a fay hattının yakın olduğunu ifade edip "Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var" dedi.

Ege Denizi'nde bir haftadır 1,3 ila 5 büyüklüğü olan 400'den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ederken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.

"TSUNAMİ YARATABİLECEK BİR FAY VAR"

Ege Denizi haritası üzerinden hareketliliğin Muğla ve Aydın'a yakın olduğuna dikkat çeken Görür "Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!" dedi.

"YIKIM YAŞAYABİLİRİZ"

Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Santorini Adası'nın kuzey doğusunda olan hareketliliğin İstanbul'a uzak, Aydın ve Muğla civarı daha yakın" diyen Görür, "Eğer Türkiye'ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada" ifadelerine yer verdi.

YETKİLİLERE TEPKİ

Deprem bilinci kentler yaratmak zorunda olunduğuna da dikkat çeken Görür; Aydın, Muğla ya da çevre illerden yetkililerin kendisini arayıp önlemlere ilişkin iletişime geçmemesine tepki gösterdi. Görür, "Türkiye'de 'önlem alıyoruz' lafının altı boş. Eğer alıyorlarsa da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?" dedi.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor. Yunanistan'ın ünlü Santorini Adası'nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor. Bölgede bu sabah saat 05.00'ten 09.10'a kadar 8 sarsıntı kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerin en şiddetlisinin 4,6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Saat 09.09'da kaydedilen son depremin büyüklüğü ise 4,4 olarak açıklandı.

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SANTORİNİ'DE DEPREMDEN KAÇIŞ

Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti. Bilet fiyatları tavan yaptı, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluşunca ek seferler konuldu.

Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı
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