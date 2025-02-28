CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Bodrum Belediye Başkanı'yken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilerek 31 Mart'ta seçilen asker emeklisi Ahmet Aras ile Muğla'nın ilk kadın ilçe belediye başkan adayı gösterilerek seçimi kazanan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, alınan karar sonrası Nisan ayında düzenlenecek düğün töreni tarihinin daha sonra açıklanacağı belirtildi. Çiftin düğün törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bildirildi.

AHMET ARAS KİMDİR?

Ahmet Aras 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum'da doğdu. İlköğretim sürecini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra lise sınavlarına giren Ahmet Aras, Fen Lisesine girmeye ve parasız yatılı okumaya hak kazandı. İlk olarak İzmir Atatürk Lisesi'ne kaydını yaptıran, ardından Askeri Lise sınavını da kazanan Ahmet Aras, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde devam etmeyi tercih etti. 1992-1993 yılları arasında Konya'da başlayan mesleki kariyeri, 1993-1996 yılları arasında 3 yıl görev yaptığı ve üsteğmen rütbesine terfi ettiği Ardahan'da devam etti. 1996 yılında Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığına atanan ve görevi dolayısıyla 1996-2000 yıllarında Bodrum'da bulundu. 2000 yılında Zara Askerlik Şubesi Başkanlığına atandı ve bu görevi sırasında yüzbaşı rütbesine terfi etti. 2004 yılında ise Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına atandı. 2008 yılına kadar devam eden bu görevini binbaşı rütbesine terfi ederek tamamladı. 2008 yılından 2011 yılının sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı kadrosunda görev yaptı. 2012 yılında Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü KFOR'a (Kosova Gücü) atandı ve NATO Madalyası'na layık görüldüğü bu görevi sırasında yarbay rütbesine terfi etti. 2013 yılında Bodrum'a dönerek turizm sektörüne girdi.

Aras 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 45,69 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı olmaya hak kazandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday gösterildi. 31 Mart 2024'te oyların %55,01'ini alarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Ayrıca 20 Mayıs 2024 tarihinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin olağan meclis toplantısında birlik başkanlığına aday olup başkanlık seçimini kazandı. Bu tarihten itibaren birlik başkanlığı görevini yürütüyor.

GONCA KÖKSAL KİMDİR?

Gonca Köksal 1981 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla'da tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü'nde tamamlayan Köksal, Yüksek lisans eğitimini; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji alanında, "Toplumsal bir ölçek olarak kentsel mekânın dönüşümü: Muğla kentsel sit örneği" konulu teziyle tamamladı.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Köksal, 2019 yılına dek İmar Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği görevlerinde bulundu. 2019–2024 yılları arasında ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Menteşe Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilciliği, Enerji Kentleri Birliği Temsilciliği, Menteşe Belediyesi Encümen Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulunan Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.