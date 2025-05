Moda dünyasında devrim: Gelinlik ve damatlık aynı çatı altında hayat buluyor

Türkiye'de moda sektöründe ezber bozan bir iş birliği doğdu. Ünlü modacılar Özkan Karakuşoğlu ve Faruk Karataş, ilk kez aynı moda evi çatısı altında hem kadın hem erkek haute couture tasarımlarını bir araya getirdi. Bu yenilikçi sistem sayesinde, gelinlik, abiye ve özel tasarım kadın kıyafetleri ve damatlık aynı stüdyoda, eş zamanlı olarak tasarlanıp dikiliyor. Moda dünyasında adeta bir "çift yönlü defile" dönemi başladı.

BİR TARAFTA SATEN VE DANTEL, DİĞER YANDA İTALYAN KESİM TAKIMLAR

Artık gelin adayları tül, dantel, aplik detaylarla süslenen gelinliklerinin provalarını yaparken, hemen birkaç adım ötedeki bölümde damat adayları için İtalyan kesim smokinler, mono yaka takım elbiseler ve kişiye özel fitting çalışmaları yürütülüyor. Bu bütünsel sistem hem estetik uyumu hem de zaman yönetimini maksimum seviyeye taşıyor.

GELİN VE DAMATLAR İÇİN "TOTAL LOOK" DENEYİMİ

Aynı anda hem gelinliğin hem de damatlığın tasarım sürecinin yürütülmesi, çiftlere adeta bir total styling imkânı sunuyor. Stil danışmanlığı, kumaş seçimi, vücut tipi analizi ve kişiye özel dikim hizmeti, tek bir noktadan koordine ediliyor. Sonuç: Tam uyumlu, zarif ve unutulmaz bir çift silueti.

MODA EVİNDE ZAMAN, TELAŞLA DEĞİL ESTETİKLE GEÇİYOR

Düğün hazırlıkları çiftler için genellikle telaşlı, stresli ve zaman alıcı olurken; bu sistemle birlikte çiftler bir "fashion atelier" atmosferinde, keyifli bir yaratım sürecine katılıyor. Farklı adreslerde zaman kaybetmek yerine, aynı moda evinde hem gelinlik, özel tasarım kadın kıyafetleri ve damatlık hazırlanıyor.

PODYUMLARIN GÖZDESİ İSİMLER BU İMZAYA GÜVENİYOR

Petek Dinçöz, Asena, Umut Akyürek, Esra Özmen, Ahmet Selçuk İlkan, Gökay Kalaycıoğlu ve Burçin Birben gibi birçok sanatçı, yıllardır bu iki modacının tasarımlarını giyiyor. Sahne kostümünden davet elbiselerine, kırmızı halıdan nikâh masasına uzanan bu iş birliği şimdi de tüm çiftlerin hizmetinde.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: MODA EVİNDE SİMETRİK HİZMET

Özkan Karakuşoğlu ve Faruk Karataş'ın bu vizyoner adımı, Türkiye'de ilk kez bir moda evinde kadın ve erkek giyimi için aynı anda, aynı çatı altında hizmet verilmesini sağladı. Sadece bir gelinlik ya da bir damatlık değil; bir estetik bütünlük, bir stil birlikteliği inşa ediliyor.

SATENİN ZARAFETİYLE İTALYAN KESİMİN ASALETİ PODYUMDA BULUŞUYOR

Karakuşoğlu ve Karataş'dan ortak açıklama, "Moda, bizim için sadece giyinmek değil; bir duyguyu, bir anıyı, bir bağı tasarlamaktır. İşte tam da bu anlayışla yola çıktık. Türkiye'de ilk kez bir moda evinde, aynı çatı altında hem gelinlik hem damatlık tasarlayarak, çiftlere gerçek anlamda ortak bir stil deneyimi sunuyoruz. Gelin ve damat aynı anda provalarını yapıyor, kumaşlara birlikte dokunuyor, aynada uyumlarını birlikte görüyor. Bu sistem sadece zaman kazandırmıyor; çiftlerin hayalini aynı anda, aynı yerde, aynı heyecanla inşa etmemizi sağlıyor. Satenin zarafetiyle İtalyan kesimin asaletini aynı podyumda buluşturuyoruz. Artık moda evimizde bireysel hazırlık değil, estetik bir birliktelik var. Stil danışmanlığı, özel dikim ve total look anlayışıyla çiftleri bir bütün olarak ele alıyor; her detayda onların hikâyesini yazıyoruz. Düğün hazırlığını bir koşuşturmadan çıkarıp, keyifli bir yaratım sürecine dönüştürüyoruz. Modanın iki ayrı alanından gelen bizler, şimdi bu güç birliğiyle tüm çiftlere 'ortak stilin' kapılarını aralıyoruz. Bu sadece bir moda hizmeti değil, bir vizyon… Ve biz bu vizyonla, her çiftin hikâyesine şıklık katmaya hazırız."