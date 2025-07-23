Meteoroloji mühendisi Adil Tek: İstanbul'a yeni bir sıcak hava dalgası geliyor

Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkili olduğu İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar vatandaşları bunalttı.

KİMİ DENİZE GİRDİ, KİMİLERİ İSE PARKLARDA SERİNLEDİ

Kimileri sahil kenarında serinlerken, kimileri ise denize girerek sıcak havanın etkisinden kendisini korumaya çalıştı. Çengelköy Sahili'nde ise sıcaktan bunalanlar denize girdi; bazı vatandaşlar ise, parklarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

"SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Kuzey Afrika üzerinden gelen akışlar var. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren gelen bir akıştır bu. Öncelikle Afrika'nın batısından Fas, Tunus üzerinden akan hava, İtalya ve Yunanistan üzerinden bizlere doğru geldi. Sıcaklık değerlerini mevsim normallerinin üzerine çıkardı. Bu sıcak hava dalgası Afrika üzerinden biraz daha dik gelmeye başladı ve dünden itibaren de bu sıcaklıkları daha da arttırdı ki İstanbul'da 40 dereceye ulaşan sıcaklık değerleri vardı. Bu sıcaklık değerleri daha önce çok sık rastlanan değerler değil. İstanbul'da en yüksek ölçülen derler 41.3'tü. Tabii ki İstanbul'un güney ilçelerinde bu değerler biraz daha yüksek olabilir. "dedi.

"CUMA VE CUMARTESİ EN YÜKSEK DEĞERLERE ÇIKACAK"

Tek, " İstanbul'daki sıcaklık değerleri bugün devam ediyor. Yarın da yine aynı şekilde sürüyor olacak ama cuma gününden itibaren bu sıcaklık yerleri birkaç derece daha artış gösterecek ki İstanbul'da daha önceki sıcaklık değerlerinin çok daha üzerine çıkılmış olacak. İstanbul'da sıcaklık rekoru kırılma ihtimali bulunuyor. Cuma ve cumartesi günü en pik değerlerine çıkmış olacak. Cuma Cumartesi günü sıcaklıklar en yüksek değerlere çıkacak. Pazar gününden itibaren de sıcaklıklar tekrar yavaş yavaş kademeli olarak önümüzdeki günlerde yani Pazar, Pazartesi, Salı biraz daha düşmeye başlayacak" dedi.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek

"5 AĞUSTOS İTİBARİYLE YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GÖZÜKÜYOR"

Adil Tek, "Bu sıcaklıklar düşmeye başladıktan sonra 4-5 gün daha devam edip Ağustos'un 5'i itibariyle yeni bir sıcak hava dalgası uzakta gözüküyor. O sıcak hava dalgasının şu anki yaşadıklarımızdan daha da ortam sıcaklığını artıracağı gözüküyor. Bu sene sıcak hava dalgalarına çok daha fazla maruz kaldık geçen seneye nazaran. Bu yaklaşık beşinci sıcak hava dalgası. Bulunduğumuz noktada sıcaklıklar 35 derece civarında olurken, İstanbul'da biraz daha iç kesimlere doğru örneğin Sancaktepe'de 40-41 derecelere kadar çıkıyor. Şişli'de bugün zaten 41 dereceleri aşmış durumda sıcaklıklar. Özellikle sıcaklığın 40 derece üzerine çıktığı ilçeler, Sancaktepe, Ümraniye Anadolu Yakasında Tuzla, Pendik'in iç kesimleri buralar yüksek sıcaklıkların etkisinde kalıyor. Avrupa Yakasında ise yine Beylikdüzü, denize uzak olan yerler yani Şişli gibi ilçeler Kağıthane gibi ilçeler sıcaklığı daha da fazla hisseden ilçeler arasında. İstanbul'da Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde sıcaklık değerleri biraz daha kuzeye yakın olmasından dolayı birkaç derece daha düşük. Bugün 40 dereceye ulaşan değerler ,ki atmosferik koşullar havanın daha da ısınacağını bize gösteriyor." diye konuştu

"BU EKSTREM DEĞERLER ÇOK SIK RASTLANAN DEĞERLER DEĞİL"

Adil Tek, "Bu ayın 25 ve 26'sında İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 43-44 derecelere kadar çıkacağını tahmin ediyoruz ki bunun sebebi zaten bugünlerde sıcaklıkların 40 dereceye çıkmış olması atmosferik koşulların, Kuzey Afrika üzerinden gelen baskının, sıcak hava akışının o günlerde en yüksek seviyeye çıkması bu olasılığı güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bugünkü tahminlerimiz, bugünkü ulaşılan sıcaklık değerleri ve devam eden Afrika üzerindeki akışın sürmesi bu sıcaklıkların daha da artacağını gösteriyor. Sıcaklık rekoru kırılacak gözüküyor. İstanbul genelinde şu anda sıcaklar sahil kesimlerde 35 dereceler civarında. Kuzeye çıktıkça 33-34 derecelere çıkıyor. Deniz üstünde biraz daha düşük sıcaklık değerleri 29-30 derece civarında. İstanbul'da iç kesimlerde sıcaklık değerleri 35 derecelerin üzerinde yani, 37-38 dereceleri buluyor. Bu ekstrem değerler çok sık rastlanan değerler değil. Bunu küresel iklim değişikliğine bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ HAVA MARMARA DENİZİ ÜZERİNDE YIĞILMIŞTI"

Tek, "Bu sabah İstanbul'da bugün sabah ve öğle saatleri arasında özellikle Marmara Denizi'nin üzerinde bulunan kirli hava gözüküyordu. Bu kirli havanın olma olasılıkları bir tanesi enverziyon sıcaklığın yükseklikle artmaması veya azalması durumu. O yüzden de İstanbul'da üretilen kirli hava biraz da atmosferik koşulların etkisiyle Marmara Denizi üzerinde yığılmıştı. Rüzgar yoktu çok sakin bir hava vardı, çok düşük rüzgar vardı. Bununla birlikte Karadeniz etkileşimi oluşuyordu. Ondan dolayı kara meltemi oluşmuştu. Deniz üzerinde bir kirlilik vardı. Biz bu kirliliğe bazen fotokimyasal hava kirliliği ve biraz da Marmara Denizi üzerinde bazen ozon biriktirmesi oluyor. Bunun solunması kötü ve sağlık açısından riskli bir hava; ama ilerleyen saatlerde İstanbul'da bu durum poyrazın etkisiyle ortadan kalkmış vaziyette" dedi.

"İSTANBUL 44 DERECEYİ GÖREBİLİR"

Tek, "Bugün 40 dereceye kadar çıktık. 41 ölçülen yerler vardı. 41 ölçülen yerlerde sıcaklık değerlerinin 44 derecelere kadar Cuma Cumartesi çıkma olasılığı bulunuyor. 44 dereceleri İstanbul görebilir. Bu İstanbul'da daha önce ölçülmemiş en yüksek sıcaklık olma olasılığı bulunuyor. Sahil kesimlerinde zaten bulunduğumuz noktada 35 derecelerde, buralarda 38 dereceleri görebilir. Bugüne göre kıyaslarsak yaklaşık Cumartesi'ye göre 2-3 derecelik sıcaklık artışı daha bekliyoruz" dedi.

"SICAKTAN KAÇMAK İÇİN SAHİLE GELDİK"

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar ise sahillere ve parklara akın etti. Çengelköy Sahili'nde bazı vatandaşlar denize girdi; bazıları ise, parklarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştı. Nuran Özmen, "Bunalıyoruz, isteriz serin bir hava olsun, esinti daha çok olsun rahatlayalım. Bizim için çok zor bir durum ama yani yapacak birşey yok. Çok sıcak, bayağı sıcak. Kronik rahatsızlıklarımda var ama buraya serinlemek için geldik. Kendimizi buraya zor attık. Süveybe Yazıcı ise, "Çok sıcak havalar gerçekten. Biz de sıcak havalardan kaçmak için sahile geliyoruz. Bu şekilde günü geçiriyoruz. Akşam da durulmuyor, gündüz de durulmuyor. Gerçekten çok bunaltıcı sıcaklar. Bir de Cumartesi 40 dereceyi aşacağını söylüyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Evlerde de duramıyoruz, dışarıda duramıyoruz. Nerede gölge varsa oraya geliyoruz" dedi.