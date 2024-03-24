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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Türkiye'nin batısında sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 23 ile sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARI YAPTI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 23 ile sarı kodlu uyarı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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