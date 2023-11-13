Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Yağış öğlen saatlerinde şiddetini artıracak, montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başlarken, sağanağın yurt genelinde bugün Batı ve Kuzey'de etkili olması bekleniyor. Yağmurun İstanbul'da öğlen saatlerinde şiddetini artıracağını ve su baskını ile dere taşkını riskinin bulunduğunu ifade eden meteorolojik kaynaklar, sıcaklığın akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşeceğini belirtip "Montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış başladı. Sağanak yağışın öğlen saatlerinde şiddetini artıracağı yönünde uyarılar yapan meteorolojik kaynaklar, "Sıcaklıkta da ciddi bir düşüş yaşanacak. Montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

"SAĞANAK VE YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI GEÇECEK"

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

"ANİ SEL, SU BASKINI VE KISA SÜRELİ FIRTINALARA DİKKAT"

Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Prof. Dr. Orhan Şen.

ORHAN ŞEN SAAT VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in mesajları şu şekilde; "Bugün Pazartesi; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta, Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış var. Öğleden sonra rüzgar Marmara'da kuzeyden kuvvetli, Anadolu'da lodostan kuvvetli esecek.

"MONTSUZ, YAĞRMURLUKSUZ DIŞARI ÇIKMAYIN"

İstanbul yağmurlu, öğlen saatlerinde yağış şiddetini artıracak. Su baskını ve dere taşkını riski var. Yağışın artmasıyla birlikte rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Bugün montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın. Sıcaklık 16C, akşam 10C'ye düşecek."

VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."