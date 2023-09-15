Meram Belediyesi Engelli Nakil Aracı İle Engellilere Yardım Ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'nin 'Engelli Nakil Aracı' ilçede yaşayan engelli bireylerin yüzlerini güldürdü. Tekerlekli sandalyeli engelli bireyleri ve refakatçilerini hastaneye götürüp getiren 'Engelli Nakil Aracı' bu alanda önemli bir açığı kapattı.

Engelliler ve diğer tüm dezavantajlı gruplar için önemli çalışmalara imza atan Meram Belediyesi, uygulamaya koyduğu 'Engelli Nakil Aracı' sayesinde fiziki engeli nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Toplu ulaşım araçlarını kullanamayan engelliler bu araçla artık hastane randevularına rahatlıkla yetişebiliyor, evlerine konforlu bir şekilde geri dönüyor. Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren Engelli Nakil Aracı, uygulamanın başladığı günden bu yana aylık yaklaşık 40 bireyi hastane randevularına yetiştiriyor. Yanında refakatçisi ile birlikte kabul edilen engelli bireylerin, hizmetten yararlanabilmek için en az 1 gün öncesinden mesai saatlerinde 0332 320 10 00 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor. Hastanede tedavileri bittikten sonra da yine Meram Belediyesi'nin aracı ile alındıkları adrese geri bırakılan engelliler ve refakatçileri uygulamadan memnun kaldı.

"Engelli hemşehrilerimiz için her zaman hazırız"

Meram'da tüm engelleri kaldırılmakta kararlı olduklarına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu maksatla hayata geçirdikleri 'Engelli Nakil Aracı'nın hizmetlerine ara vermeden devam ettiğini kaydetti. Toplu ulaşımla hastane randevularına gitmekte zorlanan vatandaşların tedavilerini aksatmamaları adına hizmet veren aracın bugüne dek pek çok engelli bireyin ve refakatçisinin hizmetine koştuğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Meram Belediyesi, engelliler ve diğer tüm dezavantajlı gruplara destek olmak için imkanlar dahilinde her zaman hazırdır. Engelli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gözetmeye ve sorunlarında yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Engelli Nakil Aracı da bu anlayışımızın en güzel göstergelerinden biridir. Tedavilerinin sürekliliğinde bir aksama yaşamamaları, 'Hastaneye nasıl gideceğim?' diye bir soru akıllarında hiç olmaması adına hizmetlerine başlayan aracımız, onların önemli bir sorununu gündemlerinden kaldırdı. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin bu hizmetten mutlu olduklarını gördükçe onların hayatlarını kolaylaştırma noktasında daha fazla şevkleniyor, bu noktada daha fazla proje üretmeye odaklanıyoruz. Bunun için çalışmaya, dezavantajlı hayat yaşayan hemşehrilerimizin karşısına yeniliklerle çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Uygulamayı kullanan engelliler ve aileleri de aracın kendileri için büyük bir sorunu ortadan kaldırdığını belirterek Meram Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Engelli annesi Alime Özkan, 7 yıl önce omurilik iltihabı geçiren kızının hastanelere gidip gelmesinin büyük sorun oluşturduğunu belirterek, "Gidip gelmemiz imkansızdı. Allah razı olsun Meram Belediyesi'nden. Arayınca bizi evimizden alıyorlar, geri bırakıyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz" şeklinde konuştu.

7 yıldır hastanelere gidip geldiğini ifade eden Tuğba Süslü de nakil aracının çok iyi bir hizmet olduğuna vurgu yaparak, "Hizmeti bizlere sunanlardan Allah razı olsun" dedi.

Engelli yakını Bekir Uysal da, "Bu hastalarla ilgilenen Meram Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hastamız tekerlekli sandalyeyi kullanamayacak bir durumda. Belediyemiz bu noktada bizlere çok yardımcı oldu. Gerekeni yaptı. Ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu. - KONYA