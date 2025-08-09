Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'da maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 7.4 milyon TL ceza uygulandığını bildirdi. Konuyla ilgili konuşan eski ABB Başkanı Melih Gökçek, "Ceza yeterli değil. Bu ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli, para belediyeden kesilecek olursa ceza Ankara halkına verilmiş olur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) Etimesgut ilçesindeki maden sahasında 15 metre yüksekliğe ulaşan usulsüz dolgu nedeniyle 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

"CEZA MANSUR YAVAŞ'A KESİLMELİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na duyarlılığı dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Ancak ceza yeterli değil şöyle ki; birincisi bu ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli, para belediyeden kesilecek olursa ceza Ankara halkına verilmiş olur. İkincisi dökülen hafriyatın döküldüğü yerden kaldırılıp arazinin eski durumuna geçilmesi lazım bunun kararı da verilmeli. Çevre ve şehircilik Bakanlığı'ndan bunların yapılmasını bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ABB'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını belirlenmişti.

Denetim sonucunda kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştığı tespit edilmişti. Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı görüntülere yer verilmişti.

Maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle ABB'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 7 milyon 479 bin lira idari para cezası verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıOsman:

akp seçimi kaybettiğinde sana kesilecek cezaları düşün bence

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYarasaaa:

Ulan o beğenmediniz Melih Gökçek Ankara neler neler yaptı Mansur ne yaptı he ne yaptı heykelden başka o bı yana olanıda kapattı

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Ey i. melih Gökçek reis seni niye görevden aldı? Hiçmi utanman yok Allah korkun yok ankarayı kendi eş ve dostuna FETÖ'ye peşkes çektin bıçak kemiğe dayandı da seni görevden aldı reis. Şimdi ne kudurmuş gibi ona buna laf atıyorsun. İlacın olsa kendi başına sürersin. Ankara seni biliyor pisliğini yolsuzluğunu biliyor, sen ağzınla kuş tutsan bi daha siyaset yapamazsın.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYASİN YENER:

Peki bu madeni işleten firma neden madeni çıkarttıktan sonra usulüne uygun bu yeri kapatmadı?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

GÖKÇEK PARSEL PARSEL BOŞ KONUŞUYOR HUKUKSUZCA KAFALARINA GÖRE HAREKET EDİYORLAR O MADEN SAHASINI KİM İŞLETİP AÇTI BIRAKIP GİTTİYSE CEZA ONLARA YÜZ KATI FAZLASI KESİLMESİ LAZIM ZATEN EĞER SEÇİM OLURSA BU HALK CEZAYI KESECEĞİ YERİ BİLİYOR O YÜZDEN KÖŞE BUCAK BİRİLERİ SEÇİMDEN TOPUKLAYIP KAÇIYOR

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Konuş konuş nasılolsa adalet size şimdilik çalışmıyor bir gün çalışacak evde oturacak koltuk bulamayacaksın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
