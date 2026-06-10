Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yerli transfer rotasında Başkan Aziz Yıldırım'ın Corendon Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile Göztepe'nin yıldız ismi Arda Okan Kurtulan'ın transferini istediği ortaya çıktı.
- Aziz Yıldırım, Corendon Alanyasporlu Ümit Akdağ ve Göztepeli Arda Okan Kurtulan'ı transfer etmek istiyor.
- Fenerbahçe yönetimi, Ümit Akdağ için Alanyaspor, Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile bonservis görüşmelerine başlayacak.
- Ümit Akdağ 36 maçta 1 gol 3 asist, Arda Okan Kurtulan 32 maçta 4 gol 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra rekor bir oy alarak yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, transferde vitesi artırdı. Mazbatasını alan Aziz Yıldırım'ın listesinde yabancı futbolcu kadar yerli adaylar da bulunurken, bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.
LİSTESİNDEKİ 2 YERLİ FUTBOLCU
Aziz Yıldırım'ın geride kalan sezon ligde dikkat çeken performans sergileyen Corendon Alanyasporlu Ümit Akdağ ve Göztepeli Arda Okan Kurtulan'ı transferde gözüne kestirdiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Aziz Yıldırım yönetiminin, Ümit Akdağ için Alanyaspor, Arda Okan Kurtulan için de Göztepe ile bonservis görüşmelerine başlayacağı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun transferini de kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.
ÜMİT AKDAĞ'IN SEZON PERFORMANSI
Ümit Akdağ, geride bıraktığımız sezonda toplam 36 maça çıkıp 2954 dakika görev almıştı. 22 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
ARDA OKAN KURTULAN'IN SEZON KARNESİ
Sağ bek ve orta sahada görev alan 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan ise 32 maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asistlik skor katkısı üretti.