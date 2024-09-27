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MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

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TV8'in popüler yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, 100 bin TL'lik büyük ödül için kıyasıya yarıştı. İlk turda kırmızı takımın galip gelmesi sonucu finale kalan Beyza ve Zübeyde arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamak için ter döken yarışmacılar arasından Beyza, yaptığı tatlıyla büyük ödülün sahibi oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar dün 100 bin TL'lik ödül için yarıştı. MasterChef'in ilk turunda, Mehmet Şef'in yarışmacılara eşit olarak dağıttığı kılıç balığıyla yemekler hazırlandı. Şefler, soğuk başlangıç, çorba, iki ara sıcak, sakatat yemeği, soslu yemek ve ızgara şiş istedi.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

ONUR SİNİRLENDİ, TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Şefler, üç ızgara şiş talep etmişti. Ancak Onur, bu isteği yanlış anlayarak üç adet sanıp ona göre porsiyon hazırladı. Mavi takım, "3 şiş" istendiğini öğrenince Onur sinirlenerek elini masaya vurdu ve takım arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştı.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan kırmızı takım oldu. Büyük ödül için son ikiye kalan Beyza ve Zübeyde arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Beyza, yaptığı tatlıyla 100 bin TL'lik ödülün sahibi olmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu

MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
Haberler.com / Hamza Temur - Yaşam

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Yorumlar (6)

Şanssız Dertli:

İnşallah şampiyon da Beyza olacak.

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Emre Alemdar:

boş bir haber boş bir program

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sinan akkurt:

Ödüller enflasyona göre güncellenmeli 100.000 lira paramı O kadar şatafata 100.000 çok az ;-))))))

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Yargic:

100 bin para mı benim birbucuk aylık maasim

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Efe:

acunu o kadar zengin etmek sonuç ne peki 100 bin TL bence degmez

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