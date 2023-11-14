Maltepe Belediyesi Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Kapsamında Anıtkabir'e Ziyaret Düzenliyor

Maltepe Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında Maltepeli vatandaşları Ata'sı ile buluşturuyor. 6-24 Kasım günlerinde Ankara'ya günübirlik düzenlenen geziyle Maltepe'nin 18 mahallesinden vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor. 6-24 Kasım günlerinde düzenlenen geziyle Maltepe'nin 18 mahallesinden vatandaşların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını ziyaret etmesi sağlanıyor.

BAĞLARBAŞI VE YALI MAHALLESİ'NDEN VATANDAŞLAR KATILDI

Gezi programına bugün Bağlarbaşı ve Yalı Mahallesi'nden 166 vatandaş katıldı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce organize edilen programda vatandaşlar mahalle muhtarlıklarından yola çıktı. Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar sonrasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret etti.

İLK KEZ ATA'NIN HUZURUNA ÇIKMANIN GURURUNU YAŞADILAR

İlk kez Ata'nın huzuruna çıkma fırsatı bulan Maltepeliler, geziyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Hasan Akın: "Emekliyim. Ekonomik koşullardan dolayı Anıtkabir'e gelemiyorduk. Belediyenin programıyla Anıtkabir'i ziyaret ettik. Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum."

-Ece Ergün: "Burada bulunmaktan çok gurur duydum. Özellikle asker değişim nöbetlerinde nutkum tutuldu. Çok heyecanlandım. Bu gezi için Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a çok teşekkür ederim."

-Gönül Urul: "Ömrümde bir kez olsun Anıtkabir'i gezmek istedim. Sosyal medya hesaplarından bu duyuruyu görünce çok sevindim. Sabahın erken saatinde kalkıp geldim. Çok duygulandım. Atatürk'ü çok seviyorum. Bazı kesimler sevmiyor ama ben O'nu çok seviyorum. Kabir ziyaretinde çok duygulandım. Ağladım. Bu duyguları anlatmak yetmiyor."