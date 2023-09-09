Koton, Cumhuriyetin 100. Yılını Ziyaretlerle Kutluyor

Koton, Cumhuriyetin 100'üncü yılını geniş bir etkinlik programıyla kutlamaya devam ediyor. Selanik'te Atatürk Evi'yle başlayan aylık ziyaret programı 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu nedeniyle İzmir ziyareti ile devam etti.

Koton, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, yıl boyunca her ay Cumhuriyetin kilometre taşı olan bölgelere ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Ziyaretler, Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz öncülüğünde marka çalışanlarının da katılımıyla Selanik'te Atatürk Evi ile başladı. Daha sonra sırasıyla şubat ayında iktisat Kongresi yıldönümünde İzmir'e, mart ayında Çanakkale'ye, nisan ayında meclisin açılış yıldönümünde Ankara'ya ilk meclise, mayıs ayında Samsun'a, haziran ayında Amasya genelgesi yıldönümünde Amasya'ya, temmuz ayında Erzurum'a, ağustos ayında Afyon Kocatepe ve Sivas'a ziyaretleri ile devam etti. Cumhuriyetin izlerinin takip edildiği ziyaretlerin eylül ayındaki ikinci durağı ise 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu nedeniyle İzmir oldu.

Gezi, yönetim kurulu başkanı Yılmaz Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Gülden Yılmaz'ın ev sahipliğinde, marka çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyaretiyle başladı. Ekip Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk töreninin ardından Atatürk Müzesini ziyaret etti. İzmir gezisi Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım'ın nikahının da yapıldığı Uşakizade Köşkü ziyareti ile tamamlandı.

"HER ŞEYİ CUMHURİYETE BORÇLUYUZ"

Koton Mağazacılık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Geçtiğimiz yılın başında bu çalışmalara başladık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı herkes için çok önemli. Markamız için de çok büyük önem arz ediyor. Koton olarak 36 yıllık bir marka hikayemiz var. 100 yıllık Cumhuriyetimizin 36 yılında da bizzat, cumhuriyet tarihinin içinde bir tanıklık yapmışız. Bir kadın markası ve moda markası olarak, cumhuriyetimizin bize sağladığı bütün avantajlarla hazır giyim perakende sektöründe sevilen bir marka olduk. Bunu cumhuriyetimize borçluyuz. Sene başlamadan önce oldukça kapsamlı programlar için hazırlandık. 100'üncü yıl kutlama komitesi kurduk. Cumhuriyetin izlerini sürdüğümüz programlar kapsamında ilk durağımız Atamızın doğduğu şehir Selanik oldu. Sonra sırasıyla şubat ayında iktisat Kongresi yıldönümünde İzmir'e, mart ayında Çanakkale'ye, nisan ayında Ankara'ya ilk meclise, mayıs ayında Samsun'a, haziran ayında Amasya'ya, temmuz ayında Erzurum'a, ağustos ayında Afyon Kocatepe ve Sivas'a ziyaretleri ile devam ettik. Şimdi de 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sebebiyle yeniden İzmir'deyiz. Türk halkının vatan topraklarını korumak ve işgalcilere karşı direnmek için 'cesaretle' mücadele ettiği, milli mücadele ruhunu ve bağımsızlık sevdasını güçlendiren İzmir'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde 'cesaret'in getirdiği zafer duygusunu yeniden yaşadık. Burada Uşakizade Köşkü'nü ziyaret ettik. Atatürk Evi'ne gittik, Atamızın annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret ettik. Yaklaşık 60 kişilik bir ekiple birlikte cumhuriyetimizin değerlerini tekrar anlamak, öğrenmek, hatırlatmak ve bunu da tüm Türkiye'ye iletmek için buradayız. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunu tekrar kutlayacağız, 10 Kasım'da Atamıza şükranlarımızı sunacağız ve program böyle devam edecek"

YILMAZ: HER GİTTİĞİMİZ YERDE ATATÜRK VE CUMHURİYETTEN YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİYORUZ

Koton Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz ise "Köy enstitüsü mezunu ilkokul öğretmeni bir babanın oğlu olarak Atatürk'ün ve cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliği sayesinde önce deniz subayı oldum sonra da Koton markasını eşim Gülden ile kurma mutluluğuna eriştim. Aslında Atatürk ve cumhuriyet sadece kadınlara değil bütün Türk yurttaşlarına çok önemli avantajlar ve özgür bir yurt sağladı. O yüzden hepimiz Atatürk'e çok borçluyuz. Biz de Koton olarak bu borcun bir kısmını geri ödemeye çalışıyoruz. Hepsini geri ödememiz mümkün değil. 'Cumhuriyet nasıl kurulmuş?', 'Atatürk'ün yolculuğu nasıl geçmiş?', 'Bu yolculuktan bugüne neler getirebiliriz?' diye bir arayış içine girdik. 100'üncü yıl cumhuriyet iz takibi çıktı. Her gittiğimiz yerde Atatürk ve cumhuriyetten yeni bir şey öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.