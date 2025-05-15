Konya depremi sonrası uzmanlardan ezber bozan sözler: Şehir efsanesi çöktü

Konya depremi sonrası uzmanlardan ezber bozan sözler: Şehir efsanesi çöktü
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Konya'da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları sokaklara döktü. İçişleri Bakanlığı ve Konya Valiliği bir olumsuzluk olmadığını belirtti. Depreme ilişkin konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut" dedi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi. 15.46'da meydana gelen deprem 18,73 kilometre derinlikte meydana geldi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

Konya depremi sonrası uzmanlardan ezber bozan sözler: Şehir efsanesi çöktü

"BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUŞTURABİLECEK FAY ZONLARI VAR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil." dedi.

Konya depremi sonrası uzmanlardan ezber bozan sözler: Şehir efsanesi çöktü

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEPREM OLACAĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"

Prof. Dr. Okan Tüysüz de, NTV'ye depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta derinlikte bir deprem olduğuna işaret eden Tüysüz, "Tuz Gölü Fayı'nda meydana gelen bir deprem. Bu fay çok uzun aralıkla deprem üreten fay. Binlerce yıllarda bir deprem üretiyor." dedi.

Bu depremi, büyük deprem işaretçisi olarak görmemek gerektiğine de dikkat çeken Tüysüz, "Hasar gören evler varsa bu evlere girmemek gerekiyor. Ben kendi adıma çok önemli bir deprem olacağı kanaatinde değilim." diye konuştu.

Tüysüz, çok kötü yapılmış yapılarda duvarlarda çatlak ve sıva dökülmesi olabileceğini ifade etti.

"BURASI NİSPETEN ÜLKEMİZİN SAKİN BİR YÖRESİ"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, "Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi" paylaşımında bulundu.

PAMPAL'DAN 7.5'LİK DEPREM UYARISI

Deprem sonrası CNN TÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Ben de Ankara'dayım, hissettik depremi. Konya'da olduğu için Ankara'ya çok güçlü etki etmez. Bölgede bu büyüklükte bir deprem olması şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz hafta Cihanbeyli civarında da 4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu." dedi.

Prof. Dr. Pampal, Konya'nın içinden geçen aktif faylara dikkat çekti. Cihanbeyli ve Akşehir hattının deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Pampal, "Bu faylar 6-6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Hatta 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek uzun faylar var. Tuz Gölü fayı 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Bu fay bin yıldan uzun süredir kırılmadı. Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. İç Anadolu sanıldığı gibi deprem açısından risksiz değil. Bu depremin artçıları da olmaya devam edebilir. 4.2 büyüklüğünde artçılar beklenebilir."

FAYLAR NEDEN GÖRÜLMÜYOR?

Pampal, İç Anadolu'daki diri fayların geçmişte yeterince bilinmediğini, bu yüzden risk haritalarında bu bölgelerin 'beyaz' olarak gösterildiğini ifade etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Baba:

fuhuşun merkezi Konya ya Allah ceza verdi

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Konya güvenli bölgeyi hani türkiye ye büyük azap gelecek Îman edin MÜŞRİKler

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

abd gemisini gören varmı göllerde falan

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