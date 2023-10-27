Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı işyerine giderken kaldırım üzerinde etrafını saran sokak köpeklerin saldırısına uğrayan ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

KIYAFETLERİ PARÇALANDI

Beyşehir'in Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, iş yerine mesaiye gitmek üzere kaldırımda yürüdüğü sırada bir anda etrafını sokak köpekleri sardı. Köpeklerden birinin saldırısına uğrayan genç kadın, bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kıyafetleri parçalanan genç kadın, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Acil serviste yaralandığı yerlere pansuman yapılan, kuduz ve tetanoz aşıları uygulanan Dudu Kaymakçıoğlu tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.

"TAM GEÇTİ DİŞLERİ"

İşyerine giderken elindeki cep telefonuna baktığı esnada köpek havlamasıyla arkasına döndüğünü ve bir köpeğin arkasından gelerek kendisine saldırdığını anlatan Dudu Kaymakçıoğlu, "O anda köpek havlamasıyla birisinin direk arkamdan tutması bir oldu. Ben kaçmaya çalıştım. Ama önümde 5-6 tane varlardı. Hasta bir bayan var, onun etrafında çok dolanıyorlar bunlar zaten. O bayan karşı kaldırımdaydı. Oradan bir şeyler diyordu ama ben korkuyla hatırlamıyorum. Bacağımı ısırdı, tam o anda zaten kanamaya başladı bacağım; tam geçti dişleri. Sonrasında ben kurtulmaya çalışırken ceketimin fermuarı açıktı, oradan sıkmaya çalıştılar ve onu parçaladılar. Bayağı bir yırtıldı zaten. Pantolonum deri olduğu için çok geçiremedi ona rağmen kanadı. Yani iyi ki deri giymişim. Hatta doktor eğer 'kumaş olsaymış, damarına kadar geçebilirmiş' dedi ve hala da kanıyor, pansuman yapılmasına rağmen" ifadelerine yer verdi.

"LÜTFEN BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNSUN"

Etrafındaki köpekler nedeniyle kaçamadığını ifade eden Kaymakçıoğlu, "Hepsi sokak köpeği büyük ihtimalle, çünkü ben o bayanın etrafında sürekli görüyorum bunları. Zaten hasta birisi, biliyorum. Beyşehir'de herkesin bildiği birisi zaten. Ama yani buna bir başka yol bulunması gerekiyor. O saatte çocuklar okul saatinde, hepsi dışarıda. Onlara da olabilirdi. Yani daha kötüsü olabilirdi. Hastanede bana pansuman yapıldı, 2 tane iğne oldum. Belli süreyle iğneye geleceğimi söylediler. Kuduz ve tetanoz aşısı oldum. Şu anda hala kanıyor, pansuman isteyeceğim. Yaşadığım bu olayla ilgili olarak gerekli tüm mercilere başvuruda bulunmak istiyorum. Lütfen rica ediyorum, buna bir çözüm bulunsun. Çünkü bütün sokaklarda başıboş köpekler var" diye konuştu.