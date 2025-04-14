Kent&Başkan 2025 Ödülleri Kayseri'de Sahiplerini Buldu

12 Nisan'da Kayseri'de gerçekleştirilen Kent&Başkan 2025 Ödül Töreni, Türkiye genelinden ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarını bir araya getirdi. Törene Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda belediye başkanı, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların birleşmesiyle önemli bir birlik ve beraberlik tablosu sergiledi.

KENT&BAŞKAN DERGİ'SİNDEN BÜYÜK BULUŞMA

Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan ve Türkiye genelini kapsayan online anket sonuçları doğrultusunda ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Kent&Başkan Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel, törende yaptığı açılış konuşmasında ödüllerin tamamen halkın oylarıyla belirlendiğini belirterek, ödüllerin alın teri, fedakârlık ve samimi hizmetin bir karşılığı olduğunu vurguladı. Geçgel, bu yıl da geleneksel olarak düzenledikleri ödül törenlerine devam etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gecenin sonunda, Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas Mercan'ın sunduğu törende ödüller sahiplerine takdim edildi. Canlı yayında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen belediye başkanlarına ödüllerini takdim eden yetkililer, başarılı belediye başkanlarını ve projelerini kutladılar. Bu özel etkinlik, yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının katkılarını kutlayan, ilham verici bir buluşma olarak kaydedildi.