Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23 Temmuz'da başlayan ve kent geneline yayılan orman yangınlarıyla 5 gündür havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, " Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece boyu mücadelemiz sürdü. Yine arazi şartlarının çok kırıklı, engebeli, kanyonlarla, derin yarlarla dolu olduğunu söylemiştim. Mümkün olduğu kadar hem iş makinelerimizin hem de arasözlerimizin buralara ulaşması için de gece boyu çalışmalar devam etti. Sabahın ilk saatlerinde hava araçlarının müdahalesine başlamak istedik ama yoğun sis ve duman buna izin vermedi. Çok lokal olarak hava araçlarının mücadelesi söz konusu şu an. Rüzgar lehimize, gün içinde maksimum 25 kilometre/saate ulaşacağı bilgisi var bizde. Dolayısıyla bu açıdan herhangi bir problemimiz olmayacak. Burada 2 uçak 23 helikopterle bugün bu mücadelemizi sürdürmüş olacağız. Tabii bütün hava araçlarını havada görmeyecekler, onlar belli bir prensipte, planlama dahilinde çalışıyorlar" diye konuştu.

DAĞIN ETEKLERİ ALEV ALDI; İL GENELİNDE 18 KÖY BOŞALTILDI

Karabük'teki orman yangını devam ederken, Hocaoğlu Köprüsü mevkisinden Karabük yönüne doğru dağın tepesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle eteklere indi. Dere yatağına yakın bir noktadaki ormanda bir anda alevler yükseldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Farklı bölgelerdeki orman yangınlarına müdahale sürerken, Karabük genelinde bugüne kadar 50 mahalle ve 18 köy boşaltıldı.

ŞEHİT BABASI EVİNİN KÜL OLUŞUNU İZLEDİ

Yangın bölgesinde bulunan Melih Bektaş isimli sosyal medya fenomeni şehit babasının evinin kül oluşunu izlediği anları kameraya aldı. Görgü tanığı Melih Bektaş o anları şöyle anlattı:

"Az önce kelimelerin bittiği bir ana şahit oldum. Düşünsenize, yirmi beş yıllık eviniz gözünüzün önünde cayır cayır yanıyor. Ve bu evi yaptırabilmek için onca yıl askeri personel olarak yurt dışında görev yapmışsınız. Oğlunuzu şehit vermişsiniz. Bunca yaşananların ardından böyle bir felaket evinizi yakıp yıkıyor. Sözün bittiği yer."