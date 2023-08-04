Keçiören Belediyesi ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği'ni Düzenledi

Keçiören Belediyesi ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği başladı.

İlçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Şenlikte bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hayat bir kaderdir. Doğduğumuz yeri seçmek kimsenin elinde değil. Ancak 'engelsiz şehir, engelsiz yaşam, engelsiz hayat, engelsiz kent, engelsiz ülke' inşa etmek lazım" dedi.

"Ciddi bir mesafe aldık"

Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak için son dönemle önemli yatırım ve sosyal desteklerin sunulduğunu da söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için devletimize ve bizlere düşen görevler var. Bu konuda ciddi bir mesafe aldık. Daha önceleri engelli vatandaşlarımızla ilgili bir daire başkanlığı bile yoktu. Şimdi Genel Müdürlüğümüz ve bakanlığımız var. Cumhurbaşkanımızdan da Rabbim razı olsun. Engelli vatandaşlarımızı ve engelli ailelerimizi düşündü ve birçok yasalar çıktı, sosyal haklar tanındı. Bunlar da yeterli değil, daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Kaldırımlar, binalar, asansörler, sosyal tesisler, parklar, ne varsa tamamından engelli vatandaşlarımız da istifade etmelidir. Engelli vatandaşımız evinden çıkmalı ve tüm hizmetlerden faydalanmalıdır."

"Çalışmalarımız kanunlaştı"

Keçiören Belediyesi tarafından engelli bireylere ve ailelerine sunulan hizmetlerden de söz eden Altınok, "Keçiören Belediyesi olarak yıllardır bu konuda birçok çalışmamız oldu. Özev Vakfımıza ve Saime Toptan Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. 1994 yılında Keçiören Belediyesi ve Özev Vakfı, eğitim ve öğretim merkezi açtı. Türkiye'de ilktir. Hem eğitim vardı hem üretim. Telkari kurslarımız vardı, geleneksel üretim kurslarımız vardı. Engellilerimiz üretip satıyorlardı. Okumak isteyene okumayı kolaylaştırıyorduk, çalışmak isteyene çalışma konusunda imkan sağlıyorduk. Birçok paneller ve sempozyumlar yaptık. Engelli araçlarımız Türkiye'de ilktir. Engelli vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak üzere adresinden alıyor, istediği yere götürüyor, geri getiriyor. Asansör işi vardı bir de. Beş kat ve üzerine asansör zorunluluğu getirdik. 'Engelli vatandaşlarımız illa giriş katında mı oturacak', hepimiz engelli adayıyız diyerek asansör zorunluluğu getirdik. Üçüncü katta niye oturmasın, dördüncü katta niye oturmasın. Sorunları kamuoyuna taşıdık. Üniversiteler ile programlar yaptık. Bu çalışmalarımız kanunlaştı. Birçok yasanın çıkmasında inanın Saime Toptan'ın ve bu fakirin geçmiş dönemde emekleri vardır" diye konuştu.

"En büyük hizmet, engellilere yönelik olan hizmettir"

En büyük hizmetin engellilerin yaşamını kolaylaştıracak olan hizmetler olduğunu ve ilçeye iki adet engelli misafirhanesi kazandıracaklarını da belirten Altınok, "Burada bir gönül okyanusu var. Bu gönüllere girebilirsek, bu gönüllere hizmet edebilirsek ve bu gönüller için görevimizin gereğini yerine getirebilirsek en büyük hizmet budur. Şimdi Cumhuriyet Kulesi'ni inşa ediyoruz. Engellilerimize yaptığımız hizmet ondan daha büyük hizmettir. Engelli misafirhanesine çok ihtiyaç var. Bir engelli bireylerimiz var, bir de engelli bireylerimizin aileleri var. Bütün hayatı engelli olan çocuğuyla veya annesiyle, babasıyla geçiyor. Cenazesi var gidemiyor, bir ihtiyacı olsa gidip alamıyor, bir düğünü olsa gidemiyor, memlekete gideyim dese gidemiyor. Bu nedenle elzem bir hizmet. Görev süremizin dolmasına az kaldı ama imzaları attık. Şehrimize iki tane engelli vatandaşlarımız için misafirhane hizmeti verecek merkezimizi kazandıracağız. Sancaktepe Mahallemizde şu an günübirlik engelli evimiz hizmet veriyor. En önemli hizmetlerin başında bu gönül hizmetleri geliyor. Park, bahçe, spor tesisleri yapıyoruz, tamamından daha büyük bir eser ve hizmettir. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, il ve ilçe müdürlüğümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar stantları ziyaret etti. Engelli özel bireylere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, DJ konseri ve sinema etkinliği, geleneksel sokak oyunları, okçuluk ve badminton alanı, yüz boyama atölyesi, akıl oyunları ve bilişim atölyesi, karaoke gibi eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Etkinlik aynı noktada yarın da devam edecek. - ANKARA