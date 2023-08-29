Kayıp Köpek Tina, Aile Dostunun Evinin Yakınında Bulundu

İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina'nın, Armutlu Mahallesi'nin üst kısmında yer alan ve villaların bulunduğu ormanda, vatandaşlar tarafından bulunduğu ve Berzeg'in o bölgede oturan aile dostuna haber verildiği öğrenildi. Berzeg'in aile dostunun haber verdiği Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman tarafından jandarmaya teslim edilen köpek evine getirilirken, haber verilen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg de (80) iki komşusu ve avukatları ile birlikte İstanbul Büyükada'daki evinden Gönen'deki evine geldi.

Angela Berzeg tarafından teşhis edilen ve 74 günden bu yana kayıp olan Doberman cinsi köpeğin, sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARI TİNA İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK

Öte yandan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin yarın sabah, Tina ile birlikte iz süreceği ve Korhan Berzeg'i arama çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi. (DHA)