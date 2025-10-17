Haberler

Kayıp Kardeşlerin Hayali Gerçekleşti: Antakya'da Açılan Kütüphane

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Neris Ece ve Fethi Öz kardeşlerin, eğitim için hayalini kurduğu kütüphane, Günebakan Aile, Çocuk ve Eğitim Vakfı tarafından Bitlis'te açıldı. Kütüphaneye kardeşlerin ismi verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalıp, kardeşi Fethi (14) ile birlikte hayatını kaybeden Neris Ece Öz'ün (19) ölmeden önce hayalini kurduğu kütüphane, anne ve babasının talebi üzerine Günebakan Aile, Çocuk ve Eğitim Vakfı tarafından açıldı. İki kardeşin ismi, Bitlis'in Güroymak ilçesinde tadilatı yapılan Kaleli İlkokulu'nda oluşturulan kütüphaneye verildi.

Antakya'da depremde yıkılan evlerinin enkazında kalan Yudum ve Hüseyin Öz çifti yaralı kurtulurken, çocukları Neris Ece ve Fethi Öz, hayatını kaybetti. Depremden önce nakliye sektöründe çalışan Hüseyin Öz'ün sol eli ve sağ bacağı, öğretmen eşi Yudum Öz'ün ise sağ bacağı ampute edildi. Ankara'da tedavi gören çift, protezlerle yeniden ayağa kalkıp hayata tutundu. Öz çifti, tedavi sürecinde tanıştıkları Günebakan Aile, Çocuk ve Eğitim Vakfı'ndan, çocukları adına kütüphane oluşturulması talebinde bulundu. Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan izinle Neris Ece ve Fethi Öz'ün hatırasını yaşatmak için Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Kaleli İlkokulu'nun tadilatını yaptırıp, okulun kütüphanesine iki kardeşin ismini verdi.

'İLERİDE KÜTÜPHANE OLUŞTURACAĞIM DİYORDU'

Anne Yudum Öz, enkazdan 36 saat sonra yaralı kurtarıldığını, çocuklarını ise kaybettiğini söyleyerek, "Kütüphaneye çocuklarımın adı verildiği için çok duygulandım. Ece gerçekten okumayı seven, başarılı bir kızdı. Çok sayıda kitap okumuştu. O kitapları dağıtalım dediğimde, 'hayır anne ileride bir kütüphane oluşturacağım' diyordu hep. O yüzden vakfımıza bir talepte bulunduk. Sağ olsun Günebakan Vakfı da bu isteğimizi yerine getirdi. Kütüphanenin fotoğraflarını ilk gördüğümde baya bir duygulandım. Kitap okumayı çok sevdiği için yaşasaydı Ece'nin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ece için gerçekten kitap okumak çok önemliydi ve kitaplarına çok değer veren bir çocuktu. İnşallah oradaki çocuklar, çocuklarımın yerine okur ve iyi bir eğitim alır. Ben de eğitimciyim, öğretmenim. Açıkçası bu durum beni çok mutlu ediyor. Çocuklar kitaplarla buluşacağı için bir eğitimci olarak mutluyum" dedi.

'KÜTÜPHANE HAYALİ VARDI'

Baba Hüseyin Öz de 92 saat enkaz altında kaldığını belirterek, "Tedavi sürecimizde Günebakan Vakfı'yla tanıştık. Kütüphane konusunu rica ettik. Aradan bir süre geçtikten sonra kütüphanenin hazır olduğu belirtildi. Kütüphaneyi gördüğümde benim için çok duygusal bir an oldu. O anda ağlamamak için kendimi zor tuttum ve çok duygulandım. Sonra fotoğrafları eşime attım. Farklı duygular kelimelerle anlatılmaz. Kızımın okuduğu kitaplardan kütüphane yapmak gibi bir hayali vardı, başka çocuklar da kitap okusun diye. Vakıf çalışanları sayesinde bu hayalimize kavuştuk. Hepsine teşekkür ediyorumö dedi.

'İSİMLERİNİ KÜTÜPHANEYE VERDİK'

Günebakan Aile, Çocuk ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Sevim Güler ise kuruluşlarından bu yana depremzede ailelerle ilgilenen bir vakıf olduklarını belirterek, "Aile, bizden çocuklarıyla ilgili yeni bir köy okulu ve kütüphane yaptırılarak isimlerinin verilmesini rica etti. O dönemde de Kaleli İlkokulu'nu ve kütüphanesinin yenilenme çalışmalarına başlamıştık. Biz de onların ismini kütüphaneye verdik. Köy okullarının ihtiyaçlarını öğretmenler liste olarak belirliyor. Okulla, belediye başkanıyla ve Milli Eğitim Müdürüyle irtibata geçtik. Onların da desteğiyle okulun iç dış tadilatlarını tamamladık. Bir ana sınıfı, bir kütüphane ve sınıfı yeniledik. Aynı zamanda teknolojik ürünlerini yeniden aldık. Sınıfları da anne evi şeklinde düzenleyerek çocuklara daha sıcak bir eğitim vererek fırsat eşitliği sağlamak istedik. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki eğitim her şeyi çözecek" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
