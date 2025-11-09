Haberler

Kayıp anne ve oğlu 8 gündür aranıyor! Avcılar da sahaya indi, 3 senaryo üzerinde duruluyor

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı bulmak için yürütülen arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Bölgeyi iyi bilen avcılar da ekiplere katıldı. Ekipler anne ve oğluyla ilgili 3 senaryo üzerinde duruyor.

  • Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için 19 köyde arama çalışmaları devam ediyor.
  • Arama çalışmalarına AFAD, UMKE, Jandarma, Emniyet ve avcılar dahil olup termal dronlar, İHA'lar ve köpekler kullanılıyor.
  • Üzerinde durulan senaryolar arasında Helvacı'nın ormanda yolunu kaybetmesi, yırtıcı hayvanlarla karşılaşması veya kaçma ihtimali bulunuyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

19 KÖYDE EŞ ZAMANLI ARAMA

AFAD, UMKE, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri tarafından yürütülen çalışmalarda ekipler, anne ve oğlunun en son görüldüğü Alantepe ve Köseali köyleri başta olmak üzere çevredeki 19 köyde arama yapıyor. Zorlu hava koşulları ve engebeli araziye rağmen ekipler, sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar bölgede incelemelerini sürdürüyor.

TERMAL DRONLAR VE ARAMA KÖPEKLERİ KULLANILIYOR

Ekipler, geniş bir alana yayılan arama çalışmalarında teknolojiden de yoğun şekilde faydalanıyor. Termal dronlar, arama kurtarma köpekleri ve Akıncı İHA desteğiyle bölge havadan ve karadan taranıyor. Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, Emniyet İstihbarat ve Suç Araştırma Ekipleri de incelemelere katılıyor.

EV EV ARAMA YAPILIYOR

JAK, AFAD, UMKE ve komando ekipleri, köylerdeki tüm evleri tek tek kontrol ederek herhangi bir ize ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca ormanlık alanlar, dere yatakları ve terk edilmiş yapılar da dikkatle taranıyor.

AVCILAR DA SAHAYA İNDİ

Bölgedeki çalışmaları yerinde takip eden Tv100 Özel Haberler Müdürü Levent Albayrak, ise son duruma ilişkin bilgiler verdi.

"Bugün aslında çok farklı bir gelişme oldu" diyen Albayrak, "Arama çalışmalarına bugün itibarıyla ilk defa avcılar katıldı. Avcı kulüpleri bölgeye geldi. Ormanı çok iyi bildiklerini, sürekli olarak burada av yaptıklarını, nerelerde mağara olduğunu, nerelerde saklanacak bir yer olduğunu, nerelerde yırtıcı hayvanların olduğunu çıkabileceğini bildikleri için bugünkü çalışmalara katıldılar" şeklinde konuştu.

"ÜZERİNDE DURULAN 3 SENARYO VAR"

Ortada 3 senaryonun olduğunu ifade eden Albayrak, "Aslında ortada 3 tane senaryo var. Huriye Helvacı evden çıktıktan sonra eğer ki kaçmak isteseydi ki, bu düşük bir ihtimal ailesine verdiği bilgiler, polislerin edindiği, güvenlik güçlerin yaptığı araştırmalarda bu düşük bir ihtimal. Çünkü eğer ki kaçmak isteseydi telefonunu ilk anda itibaren kapatıp kapatacağını söylüyorlar. İkincisi de yola çıktığında üzerindeki eşyaların az olması ve paranın az olması. Yani bu düşük bir ihtimal olarak oluyor. Diğer iki ihtimalden bir tanesi, bu bölgeye kadar geldikten sonra hava karardı. Kendisini tekrar köye dönmek, kendi evine dönmek istedi. Fakat hava karardığı için ve geç kaldığı için kısaltıp kestirme ürünü kullanıldığı düşünüldü. Ve orman içine girdi. Ve burada da rotasını kaybetti. Ve orman içinde kayboldu. Ve üçüncü senaryosu aslında herkesin korktuğu, yine orman içerisinde ilerlerken burada yırtıcı hayvanlarla karşılaştı. Ve yırtıcı hayvanların kendisine bir zarar verme ihtimali ise bu ihtimaller arasından biri. Bu ihtimaller arasında aslında dediğimiz gibi en üzerinde durulan çalışmalarda Huriye Helvacı'nın biraz ilerledikten sonra tekrar evine dönmek istediği, hava karardığı için yolu kaybettiği ve ormanın içine girdikten sonra da bu rotayı kaybederek tekrar yolunu bulamadığı" ifadelerini kullandı.

