Karabataklar Boğazköy Barajı'nda Apartman Haline Getirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nı kuluçka dönemi için tercih eden karabataklar, baraj içerisinde kalan bir ağacı mesken tutup, adeta apartmana çevirdi. Yuvalarını ağaca yapan karabataklar, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Tüydeş, fotoğrafı sosyal medya hesabından "Karabataklar bu ağacı adeta toplu konuta çevirmiş" ifadeleriyle paylaştı.

İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü misafir olarak ağırlıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek ve martıların görüntülendiği barajın yeni misafirleri karabataklar oldu. Yuvalarını adalarda ve iç sularda, bazen kısmen sular altında kalmış ağaçlar, sarp kayalıklar ile açık denizlerdeki adalara ve sazlıklara yapan karabataklar, ilkbahar dönemindeki kuluçka sürelerini Boğazköy Barajı'nda geçirdi. Genellikle 3 ile 5 arasında yumurta bırakan ve kuluçka süresi 28 ile 31 gün arası değişen karabataklar, yarısı baraj suları altında kalmış bir ağacı mesken tuttu.

Karabataklar ile kap kumrularını fotoğrafladığı Boğazköy Barajı'nın, Bursa'daki en sulak alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Tüydeş, "Burası Bursa'daki en önemli sulak alanlardan birisi. Bu baharda ülkemizde yeni yeni görülmeye başlayan kap kumrusu gibi bir nadirata da ev sahipliği yaptı. Ak kuyruklu kartal gibi nadir yırtıcılarımızın yanı sıra gece balıkçılı gibi su kuşlarının da üreme ve beslenme alanı. Bölge aslında yerleşim yerine yakın. ve buradaki kuşlar bu insan hareketine de alışmış durumda. Bu durumu doğaya karşı farkındalığın oluşması için kullanıp, göl çevresi kuş ve doğa gözlem alanı yapılsa, bence İnegöl için önemli bir değer kazandırılmış olur. Hem de doğa konusunda insanlar kuşları daha yakından görüp, daha çok merak etme arzusuna kapılabilirler" ifadelerini kullandı.