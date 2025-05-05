Kapadokya'nın Parlayan Yıldızları 'CAPPASTAR' ödülleri sahiplerini buldu

Nevşehir, Kapadokya bölgesi ve Türkiye'de bir yıldız gibi parlayan kişi, kurum, kuruluş ve firmaları, CT Haber TV takipçileri belirledi.

İlçeler ve beldeler arasında yapılan oylamada Avanos, "Nevşehir'in En İyi İlçesi" seçilirken, bölge turizminin göz bebeği Göreme, "Nevşehir'in En İyi Beldesi" unvanını kazandı.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TIKLANAN HABER SİTESİ ÖDÜLÜ HABERLER.COM'A

Gecede Haberler.com'a da ödül geldi. Haberler.com, Türkiye'nin En Çok Tıklanan Haber Sitesi ödülünü aldı.

BAŞKAN ARI, EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ!

Belediye başkanları arasında öne çıkan isim Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. Arı, hem "En Başarılı Belediye Başkanı" hem de "En Halka Dokunan Belediye Başkanı" seçilerek büyük takdir topladı. Öte yandan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, "En Sosyal Belediye Başkanı", Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik "En Girişimci Belediye Başkanı", Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, "En Yenilikçi Belediye Başkanı" ve Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci, "En Çevreci Belediye Başkanı" ödüllerine layık görüldü. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de belde bazında ödüller aldı.

EN BAŞARILI VEKİL, KILIÇ!

Nevşehir Milletvekilleri arasında MHP Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, "En Başarılı Milletvekili" seçilirken; AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, hem "En Girişimci" hem de "En Sosyal Milletvekili" kategorilerinde ödül aldı.

Eğitim ve sağlık alanında da birçok kurum öne çıktı. Altınyıldız Koleji "En İyi Özel Okul", Kapadokya Üniversitesi "En İyi Üniversite", Versa Hastanesi ise "En İyi Özel Hastane" seçildi.

Basın ve medya kategorisinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Nevşehir Valiliği "En İyi Kurum Basın Birimi", Behcet Alkan (AA) "En İyi Haber Ajansı Muhabiri", İHA ise " Türkiye'nin En İyi Haber Ajansı" seçildi. Ayrıca ulusal alanda TGRT, "En Güvenilir Haber Kanalı", Sözcü, "En Çok Okunan Haber Sitesi" ve Cumhuriyet, "En Güvenilir Gazete" olarak öne çıktı.

Yeme-içme, eğlence, spor, inşaat, dernekçilik, turizm ve organizasyon alanlarında da birçok kurum ve kişi ödüle layık görüldü. Bolu Et Mangal, Şüküroğulları, Big-Chefs, Sess Kapadokya, Tozlu Sanat Merkezi gibi işletmeler halkın tercihi oldu.

Ford Ünallar, Vural Group, Zirve Motor, Göreme Belediyesi Basın Birimi ve Çat Belediye Başkanı Zübeyir Kalay'a da özel teşekkür plaketleri verilirken Kent&Başkan Dergisi, "Yerel Vizyon Medya Ödülü"nü aldı.

Kapadokya bölgemize ve ülkemize değer katan tüm isimleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İŞTE TÜM KAZANANLAR:

1. Nevşehir'in En Başarılı Belediye Başkanı: Rasim Arı

2. Nevşehir'in En Halka Dokunan Belediye Başkanı: Rasim Arı

3. Nevşehir'in En Yenilikçi Belediye Başkanı: Taner İnce

4. Nevşehir'in En Girişimci Belediye Başkanı: Süleyman Özçelik

5. Nevşehir'in En Çevreci Belediye Başkanı: Erkan Çiftci

6. Nevşehir'in En Sosyal Belediye Başkanı: Ali Ertuğrul Bul

7. Nevşehir'in En İyi Belde Belediye Başkanı: Harun Çekiç

8. Nevşehir'in En İyi Turizm Kenti Belediye Başkanı: Ömer Eren

9. Nevşehir'in En Başarılı Milletvekili: Prof. Dr. Filiz Kılıç

10. Nevşehir'in En Girişimci Milletvekili: Emre Çalışkan

11. Nevşehir'in En Sosyal Milletvekili: Emre Çalışkan

12. Nevşehir'in En İyi İlçesi: Avanos

13. Nevşehir'in En İyi Beldesi: Göreme

14. Nevşehir'in En İyi Özel Okulu: Altınyıldız Koleji

15. Nevşehir'in En İyi Üniversitesi: Kapadokya Üniversitesi

16. Nevşehir'in En İyi Eğitim Sendikası: Türk Eğitim-Sen

17. Nevşehir'in En İyi Özel Hastanesi: Versa Hastanesi

18. Nevşehir'in En İyi Diş Hastanesi: Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

19. Nevşehir'in En İyi Kurum Basın Birimi: Nevşehir Valiliği

20. Nevşehir'in En İyi Belediye Basın Birimi: Nevşehir Belediyesi

21. Nevşehir'in En İyi Haber Ajansı Muhabiri: Behcet Alkan (AA)

22. Türkiye'nin En İyi Radyo Programcısı: Turgay Kargı

23. Türkiye'nin En İyi Müzik Kanalı: NR1 TV

24. Türkiye'nin En İyi Araştırmacı Gazetecisi: Mustafa İlker Yücel

25. Türkiye'nin En İyi Haber Ajansı: İHA

26. Türkiye'nin En Başarılı Asayiş Muhabiri: Doğan Can Cesur

27. Türkiye'nin En Çok Okunan Gazetesi: Sabah

28. Türkiye'nin En İyi Yerel Turizm Sitesi: Herangezi.com

29. Türkiye'nin En Güvenilir Haber Kanalı: TGRT

30. Türkiye'nin En Çok Okunan Haber Sitesi: Sözcü

31. Türkiye'nin En Güvenilir Gazetesi: Cumhuriyet

32. En İyi Azerbaycan & Türkiye Fahri Gönül Elçisi Muhabiri: Şehla Aslan

33. Türkiye'nin En İyi Haber Muhabiri: İbrahim Konak (Kanal D)

34. Yılın En İyi Sabah Haber Programı Sunucusu: Meryem Nas Mercan (Kanal 7)

35. Türkiye'nin En Çok Tıklanan Haber Sitesi: Haberler.com

36. Türkiye'nin En Başarılı Drone Pilotu: Vahit Aldı

37. Nevşehir Merkezde En İyi Yeme-İçme Mekanı: Bolu Et Mangal

38. Kapadokya Bölgesinin En İyi Yeme-İçme Mekanı: Şüküroğulları

39. Kapadokya Bölgesinin En İyi Zincir Restoranı: Big-Chefs

40. Kapadokya Bölgesinin En İyi Eğlence Mekanı: Sess Kapadokya

41. Nevşehir'in En İyi Sanat Merkezi: Tozlu Sanat Merkezi

42. Nevşehir'in En İyi Amatör Spor Kulübü: Acıgölspor

43. Nevşehir'in En İyi Sporcusu: Mustafa Sacit Sümer

44. Nevşehir'in En İyi Özel Sporcusu: Ramazan Ünlü

45. Nevşehir'in En İyi Alışveriş Merkezi: Kapadokya Forum

46. Nevşehir'in En İyi İnşaat Firması: Kalfaoğlu Yapı

47. Nevşehir'in En İyi Derneği: NESİAD

48. Nevşehir'in En İyi Termal Otel: Divaisib (Kozaklı)

49. Kapadokya Bölgesinin En İyi Organizasyon Şirketi: CSS Ajans

50. Türkiye'nin En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu: USMEK

51. Teşekkür Plaketi: Ford Ünallar

52. Teşekkür Plaketi: Vural Group

53. Teşekkür Plaketi: Zirve Motor

54. Teşekkür Plaketi: Göreme Belediyesi Basın Birimi

55. Teşekkür Plaketi: Çat Belediye Başkanı Zübeyir Kalay

56. Yerel Vizyon Medya Ödülü: Kent&Başkan Dergisi