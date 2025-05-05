Kapadokya'nın Parlayan Yıldızları "CAPPASTAR" ödülleri sahiplerini buldu
Kapadokya'nın Ulusal Televizyonu CT Haber TV tarafından düzenlenen ve cthaber.com takipçileri tarafından büyük ilgi gören anketler sonucunda, "Kapadokya'nın Parlayan Yıldızları "CAPPASTAR" ödülleri sahiplerini buldu. Haberler.com, Türkiye'nin En Çok Tıklanan Haber Sitesi ödülünü aldı.
Nevşehir, Kapadokya bölgesi ve Türkiye'de bir yıldız gibi parlayan kişi, kurum, kuruluş ve firmaları, CT Haber TV takipçileri belirledi.
İlçeler ve beldeler arasında yapılan oylamada Avanos, "Nevşehir'in En İyi İlçesi" seçilirken, bölge turizminin göz bebeği Göreme, "Nevşehir'in En İyi Beldesi" unvanını kazandı.
TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TIKLANAN HABER SİTESİ ÖDÜLÜ HABERLER.COM'A
Gecede Haberler.com'a da ödül geldi. Haberler.com, Türkiye'nin En Çok Tıklanan Haber Sitesi ödülünü aldı.
BAŞKAN ARI, EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ!
Belediye başkanları arasında öne çıkan isim Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı oldu. Arı, hem "En Başarılı Belediye Başkanı" hem de "En Halka Dokunan Belediye Başkanı" seçilerek büyük takdir topladı. Öte yandan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, "En Sosyal Belediye Başkanı", Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik "En Girişimci Belediye Başkanı", Derinkuyu Belediye Başkanı Taner İnce, "En Yenilikçi Belediye Başkanı" ve Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftci, "En Çevreci Belediye Başkanı" ödüllerine layık görüldü. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de belde bazında ödüller aldı.
EN BAŞARILI VEKİL, KILIÇ!
Nevşehir Milletvekilleri arasında MHP Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, "En Başarılı Milletvekili" seçilirken; AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, hem "En Girişimci" hem de "En Sosyal Milletvekili" kategorilerinde ödül aldı.
Eğitim ve sağlık alanında da birçok kurum öne çıktı. Altınyıldız Koleji "En İyi Özel Okul", Kapadokya Üniversitesi "En İyi Üniversite", Versa Hastanesi ise "En İyi Özel Hastane" seçildi.
Basın ve medya kategorisinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Nevşehir Valiliği "En İyi Kurum Basın Birimi", Behcet Alkan (AA) "En İyi Haber Ajansı Muhabiri", İHA ise " Türkiye'nin En İyi Haber Ajansı" seçildi. Ayrıca ulusal alanda TGRT, "En Güvenilir Haber Kanalı", Sözcü, "En Çok Okunan Haber Sitesi" ve Cumhuriyet, "En Güvenilir Gazete" olarak öne çıktı.
Yeme-içme, eğlence, spor, inşaat, dernekçilik, turizm ve organizasyon alanlarında da birçok kurum ve kişi ödüle layık görüldü. Bolu Et Mangal, Şüküroğulları, Big-Chefs, Sess Kapadokya, Tozlu Sanat Merkezi gibi işletmeler halkın tercihi oldu.
Ford Ünallar, Vural Group, Zirve Motor, Göreme Belediyesi Basın Birimi ve Çat Belediye Başkanı Zübeyir Kalay'a da özel teşekkür plaketleri verilirken Kent&Başkan Dergisi, "Yerel Vizyon Medya Ödülü"nü aldı.
Kapadokya bölgemize ve ülkemize değer katan tüm isimleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
İŞTE TÜM KAZANANLAR:
1. Nevşehir'in En Başarılı Belediye Başkanı: Rasim Arı
2. Nevşehir'in En Halka Dokunan Belediye Başkanı: Rasim Arı
3. Nevşehir'in En Yenilikçi Belediye Başkanı: Taner İnce
4. Nevşehir'in En Girişimci Belediye Başkanı: Süleyman Özçelik
5. Nevşehir'in En Çevreci Belediye Başkanı: Erkan Çiftci
6. Nevşehir'in En Sosyal Belediye Başkanı: Ali Ertuğrul Bul
7. Nevşehir'in En İyi Belde Belediye Başkanı: Harun Çekiç
8. Nevşehir'in En İyi Turizm Kenti Belediye Başkanı: Ömer Eren
9. Nevşehir'in En Başarılı Milletvekili: Prof. Dr. Filiz Kılıç
10. Nevşehir'in En Girişimci Milletvekili: Emre Çalışkan
11. Nevşehir'in En Sosyal Milletvekili: Emre Çalışkan
12. Nevşehir'in En İyi İlçesi: Avanos
13. Nevşehir'in En İyi Beldesi: Göreme
14. Nevşehir'in En İyi Özel Okulu: Altınyıldız Koleji
15. Nevşehir'in En İyi Üniversitesi: Kapadokya Üniversitesi
16. Nevşehir'in En İyi Eğitim Sendikası: Türk Eğitim-Sen
17. Nevşehir'in En İyi Özel Hastanesi: Versa Hastanesi
18. Nevşehir'in En İyi Diş Hastanesi: Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
19. Nevşehir'in En İyi Kurum Basın Birimi: Nevşehir Valiliği
20. Nevşehir'in En İyi Belediye Basın Birimi: Nevşehir Belediyesi
21. Nevşehir'in En İyi Haber Ajansı Muhabiri: Behcet Alkan (AA)
22. Türkiye'nin En İyi Radyo Programcısı: Turgay Kargı
23. Türkiye'nin En İyi Müzik Kanalı: NR1 TV
24. Türkiye'nin En İyi Araştırmacı Gazetecisi: Mustafa İlker Yücel
25. Türkiye'nin En İyi Haber Ajansı: İHA
26. Türkiye'nin En Başarılı Asayiş Muhabiri: Doğan Can Cesur
27. Türkiye'nin En Çok Okunan Gazetesi: Sabah
28. Türkiye'nin En İyi Yerel Turizm Sitesi: Herangezi.com
29. Türkiye'nin En Güvenilir Haber Kanalı: TGRT
30. Türkiye'nin En Çok Okunan Haber Sitesi: Sözcü
31. Türkiye'nin En Güvenilir Gazetesi: Cumhuriyet
32. En İyi Azerbaycan & Türkiye Fahri Gönül Elçisi Muhabiri: Şehla Aslan
33. Türkiye'nin En İyi Haber Muhabiri: İbrahim Konak (Kanal D)
34. Yılın En İyi Sabah Haber Programı Sunucusu: Meryem Nas Mercan (Kanal 7)
35. Türkiye'nin En Çok Tıklanan Haber Sitesi: Haberler.com
36. Türkiye'nin En Başarılı Drone Pilotu: Vahit Aldı
37. Nevşehir Merkezde En İyi Yeme-İçme Mekanı: Bolu Et Mangal
38. Kapadokya Bölgesinin En İyi Yeme-İçme Mekanı: Şüküroğulları
39. Kapadokya Bölgesinin En İyi Zincir Restoranı: Big-Chefs
40. Kapadokya Bölgesinin En İyi Eğlence Mekanı: Sess Kapadokya
41. Nevşehir'in En İyi Sanat Merkezi: Tozlu Sanat Merkezi
42. Nevşehir'in En İyi Amatör Spor Kulübü: Acıgölspor
43. Nevşehir'in En İyi Sporcusu: Mustafa Sacit Sümer
44. Nevşehir'in En İyi Özel Sporcusu: Ramazan Ünlü
45. Nevşehir'in En İyi Alışveriş Merkezi: Kapadokya Forum
46. Nevşehir'in En İyi İnşaat Firması: Kalfaoğlu Yapı
47. Nevşehir'in En İyi Derneği: NESİAD
48. Nevşehir'in En İyi Termal Otel: Divaisib (Kozaklı)
49. Kapadokya Bölgesinin En İyi Organizasyon Şirketi: CSS Ajans
50. Türkiye'nin En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu: USMEK
51. Teşekkür Plaketi: Ford Ünallar
52. Teşekkür Plaketi: Vural Group
53. Teşekkür Plaketi: Zirve Motor
54. Teşekkür Plaketi: Göreme Belediyesi Basın Birimi
55. Teşekkür Plaketi: Çat Belediye Başkanı Zübeyir Kalay
56. Yerel Vizyon Medya Ödülü: Kent&Başkan Dergisi