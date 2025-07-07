Kapadokya'da cirit rüzgarı esti: Türk'ün atla yazdığı tarih canlandı

Etkinliğe, cirit oyununun tarihsel köklerine ışık tutan önemli bir isim de katıldı: Tarihçi ve araştırmacı Dr. Uğur Karcıoğlu. Sunumlarında yalnızca oyunun teknik yönlerini değil, aynı zamanda Türk milletinin atla kurduğu bin yıllık bağı anlattı.

Karcıoğlu, Kapadokya'nın kadim topraklarında cirit oynanmasının derin bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

At, Türk'ün kanadıdır. Savaşta yoldaşı, barışta sırdaşıdır. Kapadokya ise bu milletin taşlara kazıdığı hafızadır. Burada cirit oynamak, tarihle bugünü buluşturmak demektir. Bu topraklarda at sesi duyulması, binlerce yılın ruhunun yeniden canlanmasıdır.

Dr. Karcıoğlu'nun coşkulu anlatımı sırasında okuduğu Türklük ve at sevgisi temalı şiirler, izleyenlerin gönlünde derin yankılar uyandırdı. Özellikle, "At varsa Türk vardır, ciritse töredir." mısraları, festival alanında büyük alkış aldı.

Festival süresince gerçekleştirilen cirit gösterileri hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, bu anlamlı sporun tanıtımı için önemli bir adım daha atılmış oldu.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde yankılanan nalların sesi, bir kez daha gösterdi ki: Türk milleti için at sadece bir hayvan değil, bir medeniyetin temelidir.