Kahramanmaraş'ta Depremin Ardından 6 Ay: Yıkımlar ve İyileşme Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 ay önce meydana gelen depremin ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şehrin son durumu dron ile görüntülendi. Yüksek katlı binaların yıkımı patlayıcılarla gerçekleştiriliyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremde 11 il etkilendi ve 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta 12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Depremin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, yıkımlar da sürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin arından 6 ay geride kalırken, ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Şehrin son durumu dron ile görüntülenirken, yüksek katlı binaların yıkımı da patlayıcılarla yapılmaya başlandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 12.659 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Resmi rakamlara göre afetin merkezi Kahramanmaraş'ta 12 bin 659 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen depremler sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, yıkımlar da sürüyor.

20 BİN İŞ YERİ YIKILDI

Depremlerinin simgelerinden olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi ile şehir merkezinde yer alan Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarındaki enkazlar da kaldırıldı. Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı ve 53 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binalarda ise işlemler devam ediyor. Depremle yıkılan binaların enkazlarının tamamı kaldırılırken şehirde ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Bölgedeki son durum ise dron ile görüntülendi. Görüntülerde birçok bölgede enkazın kalktığı görüldü.

YIKIM ÇALIŞMALARINDA PATLAYICILAR DA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde ise ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmalarında patlayıcılar da kullanılmaya başlandı. İlçede bulunan 12 katlı bina için önce 130 kilogramlık patlayıcı kolonlara döşendi. Döşenen patlayıcılar eş zamanlı olarak patlatılarak yıkım gerçekleşti. Binanın patlayıcı ile yıkılması 4 saniye sürdü. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BURADA YAŞAMAK, BU DURUMU GÖRMEK ÇOK ZOR"

Hayrullah Mahallesi'nde esnaflık yapan Sefa Kirişçi, "Belediye çarşısı yapılıyor ve özel hastanenin yıkımı sürüyor. Bu durum biraz yavaş ilerliyor ama oluyor çok şükür. Allah yokluğunu vermesin devletimizin. İnsan alışıyor ancak burada yaşamak bu durumu görmek çok zor" dedi.

"BİR AN ÖNCE İŞLERİN TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ"

Bir başka esnaf Sinan Kahraman ise, "Ben 9 yıldır esnaflık yapıyordum. Buradaki yaşamı bilen biri olarak şu anki durumu görmek beni gerçekten çok üzüyor. Kolay değil yıkımlar henüz bitmedi. Bir an önce bu işlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.