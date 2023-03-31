İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayın ardından ise vatandaşlar arama motorlarında olayın detaylarını araştırdı. Peki, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı mı yapıldı, kim?

İyi Parti'nin İstanbul Merter'deki il başkanlığı binasına sabaha karşı düzenlenen saldırının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında olayın detayları İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı mı yapıldı, kim? soruları ile aratılıyor.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA SİLAHLI SALDIRI MI YAPILDI?

İYİ Parti'nin İstanbul Merter'deki il başkanlığı binasına sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Binanın penceresinden giren kurşunun içerideki bir koltuğa isabet ettiğine ilişkin fotoğraflar servis edilirken, polis saldırganları yakalayabilmek için binada incelemelerde bulunuyor. Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Merter'deki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Sözcü'ye konuşan İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan, "Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış" dedi.

Silahlı saldırıya tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun"