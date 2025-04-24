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İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda, camilerde ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti.

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

ARABALARIN İÇİNDE UYUDULAR

Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

CAMİLER DE DOLUP TAŞTI

İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu.

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

GECEYİ CAMİDE ATLATTILAR

Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi. Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

ATEŞ YAKARAK YEMEK YAPTILAR

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Zeytinburnu sahilinde çadır kuranlar ise, ateş yakarak yemek yaptı. Kimileri evlerinden yatak, yorgan ve yastıklarını getirerek hazırlık yaptı. Kimileri de ateş yakıp yorgana sarıldı. Parkta kurulan çadırlarda aileler bir araya gelirken, çocuklar da oyun oynadı.

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

"ÇOK SOĞUK, ÜŞÜDÜK"

Geceyi mesire alanında geçiren Murat Taşdemir, "Çok sıkıntı yaşadım, işteydim zaten. İrkildim, silkelendim. Bir yerlerde kepçe çalışıyor sandım. Sonra çıktım, binaların yıkılacağını bekledim yani. Açık alanda çalıştığım için etrafımda sadece binalar var. Çok soğuk, üşüdük" şeklinde konuştu.

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

"TEDBİR AMAÇLI BURAYA GELDİK"

Geceyi dışarda geçiren Erdal Doğan ise, "Depremde çıktık evden, kaçtık buraya geldik. Burada bekliyoruz. Binalarda bir şey yok ama biz yine de tedbir amaçlı geldik buraya. Yarından sonra tekrar sallanırsak yine geleceğiz buraya" dedi.

İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağdelen:

Camide uyumak olmaz.

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