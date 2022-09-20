İstanbul'un göbeğinde kaderine terkedilen bir güzel

Mimarı net bir şekilde tespit edilemeyecek kadar eski bir tarihe sahip olan Vlora Han, Sirkeci'nin göbeğinde her geçen gün biraz daha ölüme terkediliyor. Yıllardır süregelen restorasyon imdatları ise herhangi bir sonuç alamıyor.

GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR

Art Nouveau mimarisinin seçkin örneklerinden olan eser el üzerinde tutulması gerekirken, çürümeye terk edilmiş durumda. 2018 yılında binlerce İstanbullu'nun başlatmış olduğu kampanya da sonuç getirmemesinin ardından, bu göz kamaştıran yapının kaderinin ne olacağı ise hala merak konusu. ''Baş tacı etmemiz gerekirken, göz göre göre yok olmaya mahkum ediyoruz'' diyerek isyan eden uzmanlar ise yıllardır seslerini duyuramıyor.

GEÇİŞ DÖNEMİNİN İNCİSİ

Başta pek çok tarih ve mimari severin gözbebeklerinden olan Vlora Han için sayısız araştırma yapılmaya devam ediyor. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, 1904 yılında 'Ferouh Bey Hanı' olarak adlandırılan yapının, günümüzdeki adına 1921'de kavuştuğu tespit edildi.

Osmanlı Dönemi'nin 'batılılaşma' sürecindeki önemli adımlarından birisi olan eserin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise üzerindeki motifler. Büyük bir ustalıkla işlenmiş olan gül motifleri, yıllardır bakımsız olmasına rağmen Vlora Han'ın zarafetini gözler önüne seriyor.

2018 YILINDA RESTORASYON PROJESİNİN KABUL EDİLDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Vlora Han'ın büyük bölümünü yıllar önce satın alan Oğuz Başıbüyük 2018 yılında yaptığı açıklamada ''Binanın tamamı bana ait olmadığı için üç yıldır restorasyon yaptıramadım. Şimdi projelerimiz kabul edildi'' diyerek başta İstanbullular olmak üzere, pek çok sanat severin yüreğine su serpti. Ancak günümüzde hala bir taş dahi oynamaması, bu tarihi yapının kaderi hakkında soru işaretlerini uyandırdı.

KOKOREÇ, DÜRÜM, KÖFTE DÜKKANLARINA EMANET

Yıllar içerisinde depo, dükkan, ofis olarak kullanılan bu tarihi miras, kullanıcılara da bağlı olarak bozulmalar yaşadı. İç mekandaki çürümeler, dış yapıya paralel olarak yaşanmaya devam ediyor. Bakanları hayran bırakacak olan bu yapı ise şimdilerde, etrafındaki esnaflokantalarına emanet.

BÖLGEYE KİMLİK DEĞİŞİMİ ŞART

Yapıldığı dönemde ticaretin merkezi halinde olan Sirkeci'nin yıllari çerisinde bu etkisini kaybetmesi de, Vlora Han'ın geri planda kalmasının önemli nedenlerinden biri. Ticari getirisi azaldıkça onarıma yanaşmayan mal sahipleri de tadilat yapılmasının önünü kapatıyor. Vlora Han ise tüm ihtişamıyla, kendisine sahip çıkacak ve onu turizme kazandıracak bir yardım elini bekliyor.