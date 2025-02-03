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İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

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İstanbul'da hafta ortasında beklenen kar yağışı nedeniyle ilk iptal haberleri gelmeye başladı. 5 ve 6 Şubat tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.

İstanbul'da olası kar yağışına karşın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLECEK

İstanbul beklenen kar yağışı için alarma geçti. Şehir genelinde olumsuz hava koşullarına karşın önlemler artırılırken, uçuşların iptal edileceği belirtildi.

Çarşamba ve perşembe günü beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Türkiye, Rusya'dan gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta boyunca keskin bir düşüş gösterecek. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalarak kış koşullarını hissettireceğini belirtiyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Kastamonu gibi illerde yoğun kar yağışı beklenirken, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12°C'ye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8°C seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı %65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Salı günü (04 Şubat) akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8°C düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6°C altına düşerek 1-3°C arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İSTANBUL'DA KAR HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava durumuyla ilgili tahmininde, "İstanbul'da hissedilen sıcaklık salı günü 1 derece, çarşamba -2 perşembe -4 olacak. İstanbul'da bu akşam yağmur var, yarın akşam saatlerinde sulu kara dönmeye başlayacak. Çarşamba günü sulu karla kar yağışı arası bir yağış var." dedi.

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İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVatan Daş:

YAĞMAYAN KAR İÇİN YAPILMIŞ BİR HABER DAHA

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Haber YorumlarıKerem Ve:

bizim hertarafimiza kar yağıyor onu soranyok

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Haber YorumlarıBülent Tokmak:

Boşşş haber laf ola torba dolaaa

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Haber Yorumlarızebil animation:

lan ne kar mı yağdı delirtmeyin adamı

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Haber YorumlarıBidüşün:

Cenabet eko var karmar yağmaz :)

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

hava sogudu yagcak glb bu sefer ??

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Gangsterin haberleri yoruma niye kapalı halbuki dünyada tek eşi benzeri yok

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Haber YorumlarıMustafa Öztürk:

Allah'ını severseniz bir kar yağsın Ne oldu konuşup da Nazar değip engellemeyin

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Haber Yorumların46ycqyjhr:

o kadar cahil topluluğu varki. yeryüzündeki sıcaklıkla uçağın uçtuğu irtifa arasındaki olası riskleri göremeyecek kadar aptal olamaz bi insan. iptal etmeyip hava muhalefetinden uçak düşse bu sefer herkes uzay mühendisi kesilecek

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