İstanbul'da hilal camileri süsledi

İstanbul'da hilal camileri süsledi
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İstanbul'da hilal camileri süsledi
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İstanbul'da eşsiz bir görüntü kameralara yansıdı. Hilal, Fatih Camisi ile birlikte hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi. Bu özel an, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Görüntüler İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da hilal, tarihi silüetin simge yapılarıyla birlikte etkileyici bir şekilde görüntülendi. Hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedilen bu özel anlar, izleyenleri adeta büyüledi.

İstanbul'da hilal camileri süsledi

GÖRÜNTÜLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde zarif bir şekilde beliren hilal; bir yanda Fatih Camisi, diğer yanda Süleymaniye Camisi ve önde yer alan Selimiye Kışlası ile aynı karede buluştu. Şehir ışıklarıyla aydınlanan İstanbul semaları, megakentin görkemli yapıları eşliğinde adeta bir tabloyu andırdı.

İstanbul'da hilal camileri süsledi

"MANEVİ HUZUR"

İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan bu manzara, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcı, şehrin ruhunu yansıtan bu eşsiz kareyi "manevi huzur" ve "estetik bir şölen" olarak yorumladı.

İstanbul'da hilal camileri süsledi

İstanbul'da hilal camileri süsledi

İstanbul'da hilal camileri süsledi

İstanbul'da hilal camileri süsledi

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Cennet Mekan Fatih’in emaneti güzel İstanbul.

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

üniversite lerıın üstünde de geçtı mıllet aydınlandın dıye

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