İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık kıyı alanları işgal eden ve Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde inşa edilen kaçak eklentileri tespit ederek yasal işlem başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu yapıların resmi ana kütlesine dokunulmazken, yalnızca kaçak olarak eklenen bölümler yıkım kapsamına alındı.

İLK YIKIM BEBEK'TE GERÇEKLEŞTİ

Yıkım sürecinin ilk uygulaması, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek'teki bir işletmede gerçekleştirildi. Boğaz hattında farklı bölgelerde tespit edilen benzer kaçak yapıların kaldırılması için hazırlanan takvim kapsamında çalışmalar eylül ayı başına kadar sürecek. Ekiplerin tüm işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştireceği belirtildi.

İBB yetkilileri, Boğaz'ın siluetini bozan, kamuya ait kıyı alanlarını gasp eden ve ruhsatsız şekilde yapılan eklentilere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Açıklamada, " İstanbul'un doğal ve kültürel mirasını koruma sorumluluğumuz gereği, Boğaz hattındaki kaçak yapılaşmaya karşı gerekli tüm yasal adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.