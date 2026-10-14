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İBB Davası'nda gözler Silivri'de! 19 aydır tutuklu Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

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İBB Davası'nda gözler Silivri'de! 19 aydır tutuklu Ekrem İmamoğlu savunma yapacak
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436 sanıklı İBB Davası'nın 98. gününde söz sırası, 19 aydır tutuklu olan ve iddianamede 143 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nda. Savunmanın 4 gün sürmesi beklenirken Silivri'deki salon tamamen doldu; YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, oyuncu İlyas Salman ve şair-yazar Sunay Akın da duruşmayı izlemeye geldi.

  • İBB Davası'nın 98. gününde, 19 Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapacak.
  • İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.
  • İmamoğlu, iddianamede 143 farklı eylemden sorumlu tutuluyor.
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN (İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 98. günü başlıyor.

SAVUNMASININ 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın 98. gününde, 19 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan ve iddianamede 143 farklı eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu savunma yapacak. İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

SALON TAMAMEN DOLDU

İmamoğlu'nu izlemek üzere oyuncu İlyas Salman ve şair-yazar Sunay Akın da duruşma salonuna geldi. Tamamen dolan salonda, savunma sırasında slogan atılmaması ve video kaydı yapılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek üzere Silivri'ye geldi. Özel salona girdiğinde izleyiciler tarafından "Özgür Başkan, özgür Türkiye", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Halk TV'ye kayyım atanmasına da tepki gösteren izleyiciler, duruşma öncesinde "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve annesi Havva İmamoğlu da duruşma salonunda yerini aldı.

Kaynak: ANKA
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