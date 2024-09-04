İMO Başkanı Akgün: Kentsel Dönüşüm, Bir Tercih Değil Gerekliliktir

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kocaeli'nin depreme hazırlık konusunda yaptığı çalışmalar hakkında Özgür Kocaeli Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Akgün, yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İMO ortaklığı ile yapılan yapı stoku tarama çalışması, kentsel dönüşüm projeleri ve depreme hazırlık konusunda atılması gereken adımları değerlendirdi.

TÜRKİYE'DE YAPILMAYAN BİR ÇALIŞMA

İMO Başkanı Ali Akgün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İMO Kocaeli Şubesi arasında yapılan protokol neticesinde 250 bin binanın hızlı tarama yöntemi ile incelendiğini belirterek şöyle dedi:

"Yaptığımız bu çalışma ile Türkiye'nin hiçbir noktasında yapılmayan bir hazırlığı tamamladık. Köyler, şehir merkezleri kısaca Kocaeli'nin 12 ilçesinin tamamında binalara hızlı tarama yöntemini uyguladık. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, tarama sonucunda çıkan verileri değerlendiriyor. Verilerden çıkaracakları raporu Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edecekler."

DİĞER ŞEHİRLERİN ÇOK ÖNÜNDEYİZ

Akgün, " Türkiye'nin konumu sebebiyle birçok şehrimiz fay hattı üzerinde ve her an deprem tehlikesiyle yüz yüze kalabilecek potansiyelde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İMO Kocaeli Şubesi olarak şehri depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaeli olarak yaptığımız çalışmalar diğer şehirlerin çok önünde."

Kocaeli'nin, Türkiye genelinde depreme hazırlık çalışmalarında çok ileride olduğunu ifade eden Akgün, Kocaeli'de 250 bin binanın taramasının gerçekleştirilerek depreme hazırlık konusunda ciddi bir yol katettiklerini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MECBURİYETTİR

Kentsel dönüşümün bir gereklilik olduğunu belirten Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir konuşmasında 130 bin bağımsız bölümün dönüşmesi gerektiğini ifade etti. İMO olarak biz de bu şehirde kentsel dönüşümün yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, yaptığımız çalışmalar neticesinde gerekliliktir. Bu gereklilik sebebiyle her birey ve kurumun kentsel dönüşümü desteklemesi ve sonuçlandırması zaruridir. Kentsel dönüşümün maliyeti yalnızca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veya bakanlığın altından kalkabileceği rakamlar değil. Ortak paydada buluşup kentsel dönüşüm için çözüm üreterek bu işin altından kalkabiliriz.

DAHA KAPSAMLI DÖNÜŞÜMLER OLMALI

Kocaeli, kentsel dönüşüme yabancı bir şehir değil. 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında insanlar eski yapılardan çıkarak zamanla yeni yapılara yerleştiler. Bu da kentsel yenilenmenin başlangıcıydı. Sonrasında İzmit'te Cedit Mahallesi, Körfez'de Barbaros Mahallesi ve Gölcük Belediyesi'nin şehir merkezinde yaptığı dönüşümlerin vatandaşımıza örnek olması gerekiyor. Dar sokakları olan, otoparkları olmayan, kentsel donatıların olmadığı yerlerde yaşamak yerine depreme karşı dirençli bir şehirde yaşamak tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Kocaeli genelinde devam eden kentsel dönüşüm projeleri var. Daha büyük kapsamlı dönüşümler de olmalıdır. Vatandaşlarımız ve ilgili kurumlardan bu konuda destek bekliyoruz.

ACI TABLOYLA KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUZ

Kocaeli Afet Platformu, 6 Şubat depremlerinin ardından kuruldu. Bu platform odalar, dernekler, arama kurtarma ekipleri ve deprem sonrası mobil aşevlerini içinde bulunduran bir yapı. Deprem sonrası hızlı müdahalenin hayata tutunma noktasında önemli olduğunu biliyoruz. İMO veya kamu olarak bizler, depremin bu acı tablosuyla karşılaşmadan şehirlerin dönüşmesini amaçlıyoruz. 50 bin kayıp verdiğimiz yerde bin kişiyi enkazdan çıkaran değil, depremde bir tane canlının bile hayatını kaybetmesini istemeyen bir platform oluşmasını istiyoruz. Kocaeli Afet Platformu'na da İMO olarak tüm desteğimizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA ÇAĞRIDA BULUNDU

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, beklenen Marmara Depremi öncesinde kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile uyumlu çalışmaya çağırdı.