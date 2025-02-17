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"Horasanlı Pala" 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını yapıyor

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Erzurum'un Horasan ilçesinde berberlik yapan, 60 yıldır bıyıklarını uzatan "Horasanlı Pala" lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç, 1 metreden uzun bıyığıyla ilgi odağı oluyor. Türkiye bıyık şampiyonluğu da bulunan Kırbaç, kaybettiği eşinin, bıyıklarına olan sevgisini bildiği için asla kesmeyi düşünmediğini söyledi.

Horasan'da, oğluyla birlikte berberlik yapan, 5 çocuk ve 43 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelip, kendisini görenlerin dikkatini çekiyor. Kırbaç, 1 metreyi geçen bıyıklarını askerden sonra hiç kesmediğini ve düzenli olarak bakımını yaptığını belirtti.

"AT SIRTINDA KÖYLERİ GEZEREK BERBERLİK YAPTIM"

Bıyık uzatmaya vatani görevinden tezkere alarak başladığını anlatan Kırbaç, ' Türkiye Bıyık Şampiyonluğu' olduğunu dile getirdi. Kaybettiği eşinin, bıyıklarına olan sevgisini bildiği için asla kesmeyi düşünmediğini söyleyen Kırbaç, "Mesleğime 12 yaşında yani 68 yıl önce başladım. Berberliğe başladığımda kendime ilk olarak bir rahvan at aldım. Yıllarca at sırtında köyleri gezerek berberlik yaptım. 8-9 köyüm vardı. Köylerde yaptığım bir tıraş karşılığında 5-6 kilo tahıl alıyordum. Durumum çok iyiydi. Çok da zengin oldum. Tosun alırdım. Sonra Horasan ilçesinde dükkan açtım. Bıyıklarım sayesinde gittikçe meşhur oldum" diye konuştu.

'Horasanlı Pala' 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını yapıyor

"KENAN EVREN ADIMI 'HORASANLI PALA' KOYDU"

Kırbaç, bıyıkları sayesinde davet üzerine Türkiye'nin dört bir tarafına gittiğini söyledi. TV programlarına katıldığını, birçok ulusal ve uluslararası haberlere konu olduğunu, bıyıklarına büyük özen gösterdiğini belirten Kırbaç, şunları söyledi; "Bıyıklarıma belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini, canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Tabii bazı özel ilaçlar da var kendimin hazırladığı. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Çünkü atadan dedeye bıyığı seviyoruz. Bu da benim servetim; çünkü bıyıklarım sayesinde hem ben hem de ilçem ünlü oldu. Herkes ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İş yerim hemen ana yol üzerinde.

'Horasanlı Pala' 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını yapıyor

Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip, benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım. İlçemize gelen Kenan Evren adımı 'Horasanlı Pala' koydu. Ünlü olmuştum. Her yere davet ediliyordum. TV programlarına konuk oluyor, haberlere çıkıyordum. Berberlik yaptığım ilçede herkes beni çok seviyor. Horasan denilince akla ilk olarak ben geliyorum. Benim buraya gelip, gidenim çok. Türkiye'nin birçok yerinde beni tanırlar. Her nereye gitseniz benim fotoğrafım vardır. Bir gün ölürsem sevenlerimden tek isteğim benimle çekildikleri fotoğrafa bakıp bir Fatiha okumaları."

'Horasanlı Pala' 60 yıldır kesmediği 1 metrelik bıyığı ile ilçenin tanıtımını yapıyor

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Çocukluğundan itibaren Hacı Muhammet Kırbaç'a tıraş olduğunu söyleyen esnaf Serkan Altunbaş, "Hacı amca Horasan'ımızı temsil eden Türkiye bıyık şampiyonudur. Bizler kendimizi bildik bileli hacı amcanın berber dükkanından tıraş oluyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Allah razı olsun esnaflığından ve kişiliğinden memnunuz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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