Hamidiye Su isim mi değiştirdi? Pet şişedeki HMD yazısı kafaları karıştırdı

İBB iştirakindeki Hamidiye Su markasının isminin değiştiği iddia edildi. Pet şişede "Hamidiye" yerine "HMD" yazısını görenler vatandaşlar durumu sosyal medyada dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ KAFA KARIŞTIRDI

Şişedeki HMD yazıyla kafası karışan vatandaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Konuya ilişkin İBB'den bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyadan bazı paylaşımlar:



HAMİDİYE'NİN TARİHİ

Hamidiye'nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid'in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900 yılında tesisin büyük bölümü tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs1902 yılında gerçekleşmiştir.

Hamidiye Su, kurulduğu günden itibaren çeşmeler vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılmaktadır. 86 bölgede bulunan çeşmelere ek olarak Yıldız Sarayı'nda 30, Beşiktaş Sarayı'nda 10 olmak üzere toplam 126 çeşmeden su verilmiş, ayrıca isale hattı üzerindeki 7 çeşmeyle birlikte toplam 133 çeşmeden su dağıtılmıştır. Hamidiye Su, 1979 yılından itibaren şişelenerek halka ulaştırılmaya başlanmış olup İstanbul halkının Dünya standartlarındaki üretim sistemi ve geniş ürün yelpazesiyle sağlıklı su ihtiyacını karşılamaktadır.

Hamidiye, kültürü, doğası, tarihi, insanları ve hikâyeleri ile herkes için paha biçilemez ortak bir değer olan İstanbul'un 120 yıllık köklü bir tarihe dayanan Güvenilir, Sağlıklı ve Doğal kaynak suları olarak İstanbul'un Değeridir.