Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü, dün gece Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ölümü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

"TERTEMİZ KALBİ VARDI, ARABESKİN KRALİÇESİYDİ"

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, yakın dostu Güllü'nün vefatının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Çocukluk yıllarından beri Güllü'yü tanıdığını söyleyen Salkım, sanatçının iyi yürekli ve tertemiz bir insan olduğunu ifade ederek isyan etti.

Yeşim Salkım şu ifadeleri kullandı: "Ben onu tanıdığımda yanında annesi vardı, babamı dinlemeye gelmişlerdi . Küçük bir kız çocuğuyduk ikimiz ben ondan 3 yaş büyüktüm. Yıllar sonra o da şarkı söylemeye başladı ve biz yine karşılaştık hatta hayatını işledik benim televizyon programımda. Tertemiz kalbi vardı arabeskin kraliçesiydi o şarkıları ve daha cumartesi konuştuk yeni şarkım çıktı dedi rica etti hemen paylaştım ah be gülüm hiç bir anlam veremiyorum. Çok üzgünüm güzel gözlüm huzurla uyu melek kalplim Güllü yaşarken kıymet bilmek gerek değil mi? Kimsenin kıymetini bilmiyorsunuz sonrada ölünce dövünüyorsunuz!"

"DEĞERLİ OLANLARIN KIYMETİNİ BİLMİYORSUNUZ"

Salkım bir sonraki paylaşımında ise "Değerli olanların kıymetini bilmiyorsunuz. Vefat edince mi hep farkına varacaksınız. Hala gözü doymayanlar nasılsa yarın unutacaksınız." ifadelerini kullandı.