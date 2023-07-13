Fotoğraf çekmek isteyen adamın hatası pahalıya patladı! El frenini çekmeyi unuttuğu aracı göle uçtu

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda fotoğraf çekmek için aracından inen bir kişi, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin göle uçtuğunu fark eden hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşların ardından otomobili vinç yardımıyla gölden çıkardı.

Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda fotoğraf çekmek isteyen bir sürücü, el frenini çekmeden aracından indi. Geri döndüğünde aracının göle uçtuğunu gören adam hayatının şokunu yaşarken, otomobil uzun uğraşlar sonucu gölden çıkarıldı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ARACINDAN İNDİ

Olay, Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı'na gelen Metin Demirel, 14 DU 130 plakalı otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkisinde park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracını göle yakın bir mevkide bırakan Metin Demirel, fotoğraf çekmek için araçtan indi.

OTOMOBİLİ GÖLE UÇTU

Fotoğraf çekiminin ardından Metin Demirel, hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen Demirel, otomobilin göle uçtuğunu fark etti. Metin Demirel, Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi.

OTOMOBİLİN UÇTUĞU YERİ DALGIÇ TESPİT ETTİ

Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç yardımıyla göl içerisinden kurtarılmaya çalışılan otomobil, halata bağlandı. Halatla bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu.

MADDİ HASAR BÜYÜK

Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı. Otomobilin içerisi suyla doldu. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.