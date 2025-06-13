Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanında Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 'Kuymak Festivali'ne zabıtanın yaptığı denetimler damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimatıyla Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi halktan gelen 'Açıkta ürün satılıyor' şikayetleri üzerine harekete geçti.

ETİKET OYUNU İFŞA OLDU

Ekipleri yaptıkları denetimde açıkta satılan dolma, sarma, salça, etiketsiz ürünleri tek tek kaldırırken, Zabıta Amiri Özgür Özmen, Beypazarı Kurusu üzerinde bir farklılık tespit etti. Ürünün üzerindeki etiketin üzerinde bir etiket daha olduğunu anlayan Özmen hemen etiketi kaldırdı. Etiketin altında başka bir etiket olduğu ve üzerinde ürünün geçmiş olan son kullanma tarihini gören ekipler adeta şok oldu. Bir sucuk standında ise, logosunda boğa resmi olan sucukların danadan değil tavuktan yazıldığını görünce hemen satıcıyı uyardılar. Vatandaşları boğa resmini görüp dana sucuğu sanmalarını yönünde uyarılar yapan ekipler, sucukların önüne tavuk sucuğu yazdırdılar.

"ÜRÜNLERİN ÜZERİNE YENİDEN ETİKETLENDİRME YAPMIŞLAR"

Yapılan denetimler sonrası vatandaşları uyaran Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yapılan 'Kuymak Festivali'nde satışa sunulan ürünlerin üzerinde barkodunda piliç eti yazmasına rağmen satış reyonun arkasında amblemlerde dana, boğa resminin bulunmasıydı. Tabi ki vatandaşımız bu konuda fazla bilgiye sahip olmadığından dolayı buradaki dana resmini görüp aldığı sucuğu dana etinden olduğunu düşünebilir. Biz bunları tespit ettik, bu ürünlerle ilgili burada piliç eti yazdığını ve mutlaka bu reyonların önüne piliç etinden yapılmıştır deyip fiyatların etiketlerini de buna göre uyması gerektiğini belirttik. Açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Var olan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak bu ürünlerin son kullanma tarihinin ileri bir tarihe atıldığını gördük. Bu şekilde yapılmış tüm ürünlerde üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, imha edildi. Ayrıca açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Vatandaşımızın verdiği ücreti tam karşılığını alması için tüm önlemler alınarak vatandaşımızın bu konuda edilmeye çalışıldı. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin içeriğine bakmalarına, son kullanma tarihine bakmalarına ve ödedikleri gramajın doğru olup olmadıklarına dikkat etmelerine önemle tavsiye ediyoruz" dedi.