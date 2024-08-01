Fatih Belediyesi, Kapalıçarşı'daki İşgalleri Düzenlemek İçin Harekete Geçti

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Kapalıçarşı'da, dükkan sahiplerinin işyerleri önüne yaptıkları işgaller üzerine Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçti. Belediye, işgal sınırlarını aşan esnaflara yönelik düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, dükkan önlerinde belirlenen sınırların dışına çıkılarak yapılan işgaller konusunda esnaf uyarılıyor. Ayrıca, işgaliye kaydı bulunmayan dükkanlarla ilgili tespit çalışmaları da sürdürülüyor.

Fatih Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, Kapalıçarşı'nın tarihi dokusunu korumayı ve bölgedeki ticaretin düzenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.