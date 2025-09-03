Eşiyle boy farkına meydan okudu: 'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü

Brezilya'da yaşayan 26 yaşındaki model Elisane Silva, sıra dışı boyunun ardındaki nedeni ve kendisinden 40 cm daha kısa eşiyle nasıl mutlu bir hayat kurduğunu anlattı.

Elisane'nin boyu 10 yaşına geldiğinde 1.75'e ulaştı. Annesi 1.62, babası 1.70 boyunda olduğu için bu durum aileyi şaşkına çevirdi. Elisane kemiklerinde ve başında şiddetli ağrılar hissediyordu. Ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle gerekli testler yapılamadı.

Bir televizyon kanalı hikâyesini yayınlama karşılığında tedavi masraflarını üstlendi. Yapılan incelemelerde hipofiz bezinde iyi huylu bir tümör bulunduğu ve bunun aşırı büyüme hormonu salgılayarak "jigantizme" neden olduğu ortaya çıktı.

Teşhis bir yanıyla rahatlama getirse de okul hayatı işkenceye dönüştü. Arkadaşları ona "dev" ve "kule" diye sesleniyor, sürekli alay ediyordu. Psikolojik baskıya dayanamayan Elisane 17 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldı.

2011'de Francinaldo Da Silva Carvalho ile tanıştı. 1.62 boyundaki Francinaldo, Elisane'yi farklı görmeyip bir insan gibi davranan ilk kişiydi. Elisane, "Ona hemen âşık oldum. Boy farkımız hiç sorun olmadı, birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz" dedi.

Çift kısa sürede nişanlandı ve 2015'te evlendi. 3 yaşındaki oğulları Angelo bugün 1 metreyi aşkın boyuyla dikkat çekiyor. Elisane, hastalığının genetik olmadığını, oğlunun normal boylarda olacağını düşünüyor.

Kendisiyle barıştı, modellik hayali kuruyor

Yıllarca dışlanma ve utanç yaşayan Elisane, artık uzun boyunu kabullenmiş durumda:

"Eskiden insanlar bana tuhaf bakardı, artık gurur duyuyorum. Çünkü benden başka kimse yok, bu da beni özel kılıyor."

Profesyonel model olmak isteyen Elisane, fotoğraf çekimleriyle kendine güvenini artırıyor:

"Ajanslar henüz beni keşfetmedi ama çekimler sayesinde kendimi sevmeyi öğrendim" diyor.