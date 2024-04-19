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Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan beraat etti

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Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu tüm şüpheliler vergi usul kanununa muhalefet suçundan beraat etti. Ancak Polat çifti ve diğer şüpheliler, 2 ayrı suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Aralarında Engin ve Dilan Polat'ın olduğu 12 şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından dolayı 5 Kasım'da tutuklanmıştı. Mahkeme, 6 aydır cezaevinde olan şüphelileri vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye etti.

TAHLİYE OLAMAYACAKLAR

Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, "Örgüt kurma ve yönetme" suçu ile "kara para aklama" suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye kararı verildi

2 SUÇTAN DOLAYI TAHLİYE OLAMADILAR

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan tahliye kararı verilirken "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye kararı verildi

HÜSEYİN KAYA: MASAK'IN SON DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Polatlar dosyasında bütün şüpheliler vergi suçlaması açısından tahliye edilmişlerdir. Diğer suçlar açısından MASAK son değerlendirme beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Engin ve Dilan Polat hakkında vergi kanuna muhalefet suçundan tahliye kararı verildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Yucel Cakir:

Onlar da çıkarlar bir sonraki mahkemede

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